「PSYCHIC FEVER(サイキックフィーバー)」が魅せる「EVRIS(エヴリス)」との初のコラボレーション

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営する“NEW STREET”をコンセプトに掲げるファッションブランド「EVRIS（エヴリス）」は、LDH JAPAN所属の7人組ボーイズグループ「PSYCHIC FEVER（サイキックフィーバー）」とのスペシャルコラボレーションアイテムを2025年11月21日(金)より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて発売します。

「PSYCHIC FEVER(サイキックフィーバー)」×「EVRIS(エヴリス)」

WEBページ：http://s.runway-ch.jp/collabo1027

シーンを選ばず着られるSTREET STYLE “NEW STREET” を提案する「EVRIS（エヴリス）」が、ボーイズグループ「PSYCHIC FEVER（サイキックフィーバー）」とのスペシャルコラボレーションを実現。

今回のコレクションでは、メンバーの渡邊廉さんと半田龍臣さんがデザインを担当。それぞれの想いやこだわりを反映した全5型のアイテムが登場します。

ラインナップには、PSYCHIC FEVERの楽曲「Gelato」の歌詞をバックロゴにあしらい、ヴィンテージ加工を施した存在感のあるブルゾンや、渡邊さんが幼少期にお父様からかけられた「努力は人を裏切らない」という言葉を英訳し両袖にデザインしたフーディーセットアップ、お二人が“この冬リアルに着たい”と語るソフトシャギー素材のボーダーニット、「We Are Brothers」の直筆文字をグラフィック化したサーマルロンT、そして今回のコラボレーションのために制作したオリジナルロゴを落とし込んだビーニーが揃います。

お二人のパーソナルなエピソードやメッセージが込められた、この冬だけの特別なコレクションです。

■渡邊廉さんコメント

特にこだわったポイントは、ニットです！

僕は普段からニットをよく着ているので、触り心地の良い素材や色の配分、全体のサイズ感など、どんな人が着てもかっこよく見えるシルエットになるようにこだわりました。

そして今回、初めてこのような形でコラボレーションさせていただき、たくさん学ぶことができました。自分の好みだけではなく、どんなアイテムが多くの方に着ていただけるかを考えながら取り組みました。

これからもより服のセンスを磨き、たくさんの方に手に取ってもらえるように頑張ります！

■半田龍臣さんコメント

今回、EVRISさんとのコラボレーションということで、もともと知っていたブランドでもあったのでとても嬉しかったです！

普段から洋服は好きなのですが、デザインに携わることはあまりなかったので、いろいろ助けていただきながら進めさせていただきました。男女問わず着てもらえるようなデザインにできたと思います。

実際に2人で何度も着てサイズ感を調整し、ベストな形を目指しました。

皆さんがこの服を着ている姿を見るのがとても楽しみです！

■コラボレーションアイテム紹介

商品名：【PSYFE】ボーダーシャギーニット価格 ：12,200円(税込)カラー：イエロー、ブラウンサイズ：F商品名：【PSYFE】シャイニースウェットSET UP価格 ：22,000円(税込)カラー：グレー、ブラック、マスタードサイズ：S,M商品名：【PSYFE】オーバーサイズサーマルロンT価格 ：8,800円(税込)カラー：ホワイト、ブラック、ブルーサイズ：S,M

■PSYCHIC FEVER（サイキックフィーバー）プロフィール

EXILE TRIBEの一員として2022年にデビューした、LDH JAPAN所属の7人組ボーイズグループ。

KOKORO、WEESA、TSURUGI、RYOGA、REN、JIMMY、RYUSHINの個性豊かなメンバーで

構成される。

“IGNITE OUR DREAMS（夢に火を灯す）”をコンセプトに、歌・ダンス・ラップ・ビートボックスを融合させた圧倒的なライブパフォーマンスで国内外から注目を集める。デビュー前には全国47都道府県を巡る武者修行で経験を重ね、今やアジアを中心にグローバルに活動を展開中。

次世代を牽引するグループとして、新たなステージで進化を続けている。

■EVRISブランドコンセプト

NEW STREET

シーンを選ばないで着られるSTREET STYLE。スタンダードなアイテムから個性的で遊び心のあるアイテムまで幅広くそろえ、いつだって最先端をいくワガママな女の子に。

■EVRIS オフィシャルサイト/SNS

Official Site ：https://evris.jp/

Web Store ：https://runway-webstore.com/evris/

Instagram ： https://www.instagram.com/evris_official/

X ： https://twitter.com/OfficialEVRIS