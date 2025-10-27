【 11/4 (火) 16:00 】 ニコン発・新規事業の実践とスピンオフの軌跡 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『ニコン発・新規事業の実践とスピンオフの軌跡』をテーマに、株式会社クロスセクター 代表取締役 宮脇 崇氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 11/4 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251104?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251104(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251104?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251104)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社クロスセクター 代表取締役 宮脇 崇 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

◆ セミナーの概要

タイトル： ニコン発・新規事業の実践とスピンオフの軌跡

～大企業で芽吹かせ、独立後も成長させるための戦略～

主催：株式会社ビザスク

日時：11月4日（火）16:00～17:20

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

【登壇者情報】

宮脇 崇 氏

株式会社クロスセクター

代表取締役

光学部品の研究開発を経て、ニコンで新規事業創出を担当。スピンオフによりクロスセクター株式会社を設立し、建設業界向けセンササービスを展開。精密技術を活用した省人化・デジタル化を推進し、大手建設会社との協業や金融機関・VC との資金調達を通じ、事業拡大と新産業創出に取り組んでいる。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・宮脇 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

