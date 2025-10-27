HEROs AWARD 2025 白鵬さん、池田めぐみさん受賞

公益財団法人 日本財団

元横綱・⽩鵬翔さんフェンシング元日本代表の池田めぐみさん

日本財団（東京都港区、会長 尾形武寿)は、スポーツやアスリートの力を活用して社会貢献活動を推

進するプロジェクト「HEROs～Sportsmanship for the future～」（以下 HEROs）の一環として、活

動のロールモデルを表彰する「HEROs AWARD 2025」において、大相撲の元横綱・⽩鵬翔さん

（40）、フェンシング元日本代表の池田めぐみさん（46）の受賞を決定しました。授賞式は2025 年

12月、都内で開催予定です。なお、今回の個人アスリートとは別途、受賞した団体・企業を10月30

日頃、改めて発表予定です。

HEROs は、アスリートによる社会貢献活動を促進することで、スポーツでつながる一般の方の関

心・行動喚起を促し、社会課題解決の輪を広げていくことを目的として、2017 年に開始しました。

この一環で実施している本アワードでは、過去に元プロ野球選手の和田毅さんやサッカー元日本代表

の本田圭佑さん、プロボクシングの那須川天心さん、千葉ジェッツふなばし、そして日本プロ野球選

手会など、計41のアスリート・団体を表彰してきました。

第9 回となる今回、⽩鵬翔さんによる、世界の子どもたちに相撲を通じて平和の精神と日本文化の

魅力を伝える取り組み「少年相撲の世界大会、⽩鵬杯などを通じて、相撲が持つ世界平和の精神を子

どもたちに育む活動」。そして、池田めぐみさんによる、地元山形県への貢献を胸に、競技経験で得

た心身のコンディショニング方法を用いて子どもから高齢者まで誰もが健康的に生きられる地域の実

現を目指す取り組み「アスリートならではのコンディショニングというアプローチで、山形県にゆか

りのあるアスリートともに山形の地域の魅力向上と社会課題解決を目指す活動」の受賞を決定しまし

た。 ※各事業の詳細は次⾴以降をご参照ください

今年12 月に開催予定の授賞式は、受賞者の表彰をはじめ、アスリートやスポーツ業界関係者が一堂

に会し、活動の輪を広げる機会となります。式典当日の取材につきましては、改めてご案内いたしま

す。

■HEROs AWARD 2025 受賞プロジェクト（敬称略）

※各受賞者への取材をご希望の方は、PR 事務局までご連絡ください。

⽩鵬翔

「『相撲が持つ世界平和の精神を、子どもたちに残したい』。少年相撲の世界大会、⽩鵬杯」

https://hakuho-cup.com/

活動の様子（白鵬翔さん）

池田めぐみ

「アスリートの力を山形の力に。アスリートが挑む地域活性」

https://yamagata-athlete.com/

活動の様子１.池田めぐみさん活動の様子２.池田めぐみさん

《今後の主な活動日程》

・米沢スポーツ協会講演

11/14（金）17:30- @グランドホクヨウ米沢

・コンディショニング・エクスパート人材育成研修会

11/15（土）、16（日）時間調整中 ＠南陽市民体育館

・一般向けコンディショニング教室

11/23（日）、30（日）15:00～16:30 ＠南陽市民体育館

・米沢南部地区スポーツ協会講演

11/29（土）13:30- ＠米沢南部コミュニティセンター

・認知症フォーラム ミニコンサートスペシャルゲスト

11/30（日）10:00-12:00 ＠浜田広介記念館 ひろすけホール

◼︎日本財団について

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962年、日本最大規模の財団として創立以来、人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/

■HEROs Sportsmanship for the future

トップアスリートが社会のSOSに応える社会貢献活動を推進するプロジェクトです。

災害復興支援、難病児支援、少年院更生支援など日本全国の様々な社会課題の現場において、アスリートたちが競技人生の中で培ってきた力を生かして社会貢献に取り組んでいます。

彼らの持つパワーを社会のために発揮することによって、課題に取り組むプレイヤーの輪が広がり、課題解決が加速していくことを目指しています。

https://sportsmanship-heros.jp/about/award/

https://www.instagram.com/heros_nippon_foundation/