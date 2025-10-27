製造現場向けビジネスカンファレンス「LINE WORKS HANDS ON TOUR」名古屋で11月25日に初開催
ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）は、11月25日（火）に名古屋テレビにて、製造現場で働く方々を対象とした体験型イベント「LINE WORKS HANDS ON TOUR」を初開催いたします。参加費は無料、エントリーを受け付ける特設サイトを公開しました。
https://line-works.com/landing/handson-nagoya/
本イベントは、弊社が提供する各種プロダクトを実際に触れて体験いただき、製造現場での課題解決につなげることを目的としたビジネスカンファレンスです。
ハンズオンでは、「LINE WORKSラジャー」「LINE WORKS PaperOn」「LINE WORKS AiNote」をグループワーク形式で体験いただきます（体験プロダクトは変更になる場合もあります）
■開催概要
カンファレンス名：LINE WORKS HANDS ON TOUR@NAGOYA
開催日時 ：2025年11月25日（火）14:00～（受付開始13:30）
会場：名古屋テレビ メ～テレスタジオ（愛知県名古屋市中区橘2-10-1）
MAP：http://nagoyatv.com/corporate/access.html
参加費：無料（事前エントリー制）
申し込みURL：https://line-works.com/landing/handson-nagoya/
■プログラム（予定）
詳細・お申し込みは特設サイトをご確認ください。
URL：https://line-works.com/landing/handson-nagoya/
LINE WORKS株式会社について
ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。
多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。
会社概要
社名：LINE WORKS株式会社
本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階
設立：2015年6月
代表者：島岡 岳史
資本金：55億2,000万円
URL：https://line-works.com/
※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。