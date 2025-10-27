ザ・クロマニヨンズ 甲本ヒロトと真島昌利によるラジオショー、今年もinterfmで放送決定！2人が選曲し持ち寄ったアナログ盤をたっぷり１時間O.A！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京：89.7MHz 横浜：76.5 MHz）は、ザ・クロマニヨンズ（甲本ヒロト、真島昌利）による特別番組 『interfm Special Program ザ・クロマニヨンズ ラジオショー』 を、2025年10月30日（木）22:00より放送いたします。

今回で5回目となるこの特別番組は、前日の10月29日(水)にリリースされる18枚目のアルバム 『JAMBO JAPAN』を記念して放送されます。

今回も、もちろん台本は白紙。

甲本ヒロトと真島昌利がアナログ盤のみで選曲し、1時間にわたり音楽愛あふれるトークを繰り広げます。

毎回、二人のこだわりと感性で選び抜かれたナンバーがオンエアされるこの番組。

今回も、テーマを設けるのか、あるいはその場のフィーリングで選曲するのか-

ザ・クロマニヨンズファンにとってはもちろん、すべての音楽ファン必聴のスペシャルプログラムとなっています。ぜひお聴き逃しなく！

【番組概要】

◆放送局：interfm(東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz) http://www.interfm.co.jp/

◆タイトル：interfm Special Program ザ・クロマニヨンズ ラジオショー

◆放送日時：2025年10月30日(木) 22:00-23:00

◆DJ s：ザ・クロマニヨンズ（甲本ヒロト、真島昌利）

◆番組サイト：https://www.interfm.co.jp/crs

【ザ・クロマニヨンズ プロフィール】

2006年夏よりザ・クロマニヨンズとして活動中。

メンバーは甲本ヒロト(Vo),真島昌利(G),小林勝(B),桐田勝治(Dr)。

毎年コンスタントにリリースを重ね、現在までにオリジナル・アルバムを17枚リリース。

さらに毎年精力的にライブを敢行し、全国ツアーも19本目を数える。

数々のフェスやイベントにも積極的に出演し、全国のロックファンを熱狂させ続けている。

2025年1月10日全国公開 『劇映画 孤独のグルメ』の 主題歌に新曲「空腹と俺」が決定、

またパルコ・プロデュース2025 東京サンシャインボーイズ 復活公演「蒙古が襲来」のテーマソング

「どんちゃんの歌」を提供した。

9月17日28thシングル「キャブレターにひとしずく」、10月29日18thオリジナル・アルバム

「JAMBO JAPAN」のリリースそして、11月13日（木）より全56公演に及ぶ全国ツアー

「ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026」の開催を発表している。

【interfm関連リンク】

◆interfm Official HP：https://www.interfm.co.jp/

◆interfm Official YouTube：https://www.youtube.com/@InterFM897

◆interfm Official X, Instagram, Facebook：@InterFM897

interfmは2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN＝ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました。