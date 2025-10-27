総合電子書籍ストア「ブックライブ」と「ブッコミ」にて、小学館のマンガほぼ全作品が50%OFFとなる「マンガ爆読フェス」開催！

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」ならびに「ブッコミ」にて、11月1日（土）から11月3日（月・祝）までの3日間限定で「マンガ爆読フェス」を開催します。本キャンペーンでは期間中、小学館のマンガほぼ全作品を対象に、何冊でも50％OFFで購入できるクーポンを配布します。

さらに、抽選で50名様にブックライブポイント2,000ptが当たるXキャンペーンも同時開催。人気作から話題の新作まで、お得に“爆読”できる特別なキャンペーンをお楽しみください。

■「小学館×ブックライブ マンガ爆読フェス！」概要

小学館マンガほぼ全作品を対象に、期間中何度でも使える50%OFFクーポンを配布します。

【実施期間】

2025年11月1日（土）00:00～11月3日（月・祝）23:59

【対象作品例】

・『葬送のフリーレン』（山田鐘人/アベツカサ）

・『名探偵コナン』（青山剛昌）

・『H２』（あだち充）

・『ミステリと言う勿れ』（田村由美）

・『アオアシ』（小林有吾）

・『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』（日向夏/倉田三ノ路/しのとうこ）

・『よふかしのうた』（コトヤマ）

※2025年10月1日以降に配信された巻など、一部キャンペーン対象外の作品がございます。

※対象作品は作品詳細およびカート画面のクーポンチェックでご確認ください。

※ブッコミで配信している話配信はキャンペーン対象外となります。

■X連動「祝！小学館マンガほぼ全作品50%OFF記念」キャンペーン概要

ブックライブ公式Xアカウント（@BookLive_PR）をフォロー＆リポストしていただいた方の中から、抽選で50名様にブックライブポイント2,000ptをプレゼントします。

・実施期間：2025年11月1日（土）10：00～11月3日（月・祝）23：59

総合電子書籍ストア「ブックライブ」は、“いつも心に「マンガ部屋」を。”をコンセプトに、人生を豊かにする本との出会いと、心ゆくまで楽しむことができるサービスを今後も提供してまいります。

【総合電子書籍ストア「ブックライブ」について】

ブックライブは、2011年よりサービスを開始し、豊富な品揃えで100万冊以上配信する国内最大級の総合電子書籍ストアです。マンガはもちろん、ライトノベルや、文芸、新書、ビジネス書、実用書、写真集まで、ワンストップであらゆる読書ニーズに応える品揃えと、読書アプリの提供による読みやすさの追求を行っています。また、たくさん読んでもお財布にやさしいお得なサービスが充実。読者の利便性を最優先に、いつでも、どこでも簡単に楽しめるサービスを提供しています。

●総合電子書籍ストア「ブックライブ」 https://booklive.jp/

●公式X（旧Twitter） https://x.com/BookLive_PR

【コミック配信サービス「ブッコミ」について】

日本初の携帯向けマンガ配信を2003年から開始した「Handyコミック」を前身とする老舗マンガサイトです。人気作から隠れた名作まで、100万冊以上の品揃え！また、常時無料で試し読みできる作品を140,000作品以上ご用意しています。とってもお得なポイント還元に加え、無料作品や値引き作品など、楽しいキャンペーンも毎日開催中です。スマートフォンで、タブレットで、パソコンで、いつでも何度でも、お好きなマンガを好きなだけ楽しむことができます。

●「ブッコミ」 https://sp.handycomic.jp

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。