今年で生誕45周年！セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」発売！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」を、「ピングー」のお誕生日である2025年10月28日(火)よりミニストップ、各種ホビーショップなどで順次発売いたします。

本くじは6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。A賞とB賞は、「ピングー」と「ピンガ」がおでかけカバンを持ったデザインのぬいぐるみです。さらに、クリアボトルやフードストッカー、キーホルダーにもなるラバーコースター、ハンドタオルなど、日本国内初使用のアートをあしらったセガオリジナルアイテムを豊富にラインナップしました。最後のくじを引いた人がもらえる”ラストラッキー賞”は、「目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」です。原作の名シーンを再現した、特別なアイテムです。店舗から賞品がなくなり次第終了となります。

くじ概要

セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」

■発 売 日：2025年10月28日(火)より順次発売予定

■価 格：1回 770円（税込）

■取 扱 店：ミニストップ、各種ホビーショップ等

※店舗へのお問合せはお控えください。

※店舗により、取り扱いのない場合がございます。

※数量限定のため完売の可能性もございます。

■権利表記：(C)2025 JOKER.

■賞品：

A賞 おでかけピングーぬいぐるみ（全1種）B賞 おでかけピンガぬいぐるみ（全１種）C賞 クリアボトル（全４種）D賞 フードストッカー（全４種）E賞 ラバーコースター（全８種）F賞 ハンドタオル（全８種）ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ（全１種）第１話「僕はピングー」で苦手なほうれん草を食べて目が回っちゃったピングーを再現しました！

■くじを買ってさらにチャンス！“ダブルラッキー賞”

くじ券についているコードから応募いただける“ダブルラッキー賞”をご用意しました！

「ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」を抽選で20名様にプレゼントします。



くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「セガプラザ」から検索できます。

セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」特集ページ：

https://segaplaza.jp/lp/pingu_kuji/

【ピングーとは…】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram（@pingu_jp）https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X（@pingu_jpn）https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok（@pingu_jp）https://www.tiktok.com/@pingu_jp