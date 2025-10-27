第一線で活躍する教授と有識者から学ぶ！社員教育の知【人材開発アカデミア】無料オンデマンド配信セミナー・10月講座の申込受付中＜サイコム・ブレインズ＞

■【人材開発アカデミア by Business Masters】とは？

サイコム・ブレインズのデジタルラーニングサービス『ビジネスマスターズ』では、企業の人事・教育・人材開発を担う皆さま及び経営層の方々へ、日本企業の人的資本経営を推進する【人材開発アカデミア】として、学びが深まるセミナーを実施しています。大学教授や第一線で活躍する有識者による、新しい知見や情報をお届けするセミナーで、オンデマンド配信で無料展開。「社員教育・人材育成の知」を、学術性 × 実務性 × 継続学習 の観点から、期間限定・毎月新着講座でお届けしています。

■【人材開発アカデミア by Business Masters】セミナー内容

2025年9月から配信スタートした人材開発アカデミアのセミナー内容を、一部ご紹介します。

お申し込み先着300名様へ、毎月1ヶ月間の視聴期間限定で配信しています。

第1回：「お勉強を超えた“おとなの学び”とは～インストラクショナルデザイン基礎講座１.～」

講師：熊本大学名誉教授／武蔵野大学教授 鈴木 克明氏

2025年9月配信

「おとなの学び」をデザインするうえで必要となる、成人学習や効果測定、アウトプットからの逆算といった、インストラクショナルデザインの理論やフレームワークについて解説します。

第2回：「自学自習を支援する“自立した教材”とは～インストラクショナルデザイン基礎講座２.～」

講師：熊本大学名誉教授／武蔵野大学教授 鈴木 克明氏

2025年10月配信

インストラクショナルデザインの考え方や、その研究成果をもとに解説。企業内教育の効果と効率を高めるための、適切な教育コンテンツがわかるようになります。社員教育や人材開発に携わる方、必見の講座です。

第3回：「新時代のリーダーシップの原理」

講師：滋賀大学教授 小野 善生氏

2025年11月配信予定

「人を導くとはどういうことか。」古くて新しいこの問いに、時代を超えて向き合います。リーダーシップの変遷と本質、フォロワーやパワーとの関係をひもとき、マネジャーに求められるリーダーシップの原点を探ります。

第4回：「新時代の管理者行動とフォロワーシップ」

講師：滋賀大学教授 小野 善生氏

2025年12月配信予定

成果を生む組織の鍵は、フォロワーにある。リーダーとフォロワーの関係を学術的に整理し、フォロワーシップやボス・マネジメントなど、実践に生かせる視点を紹介します。

以降も、第一線でご活躍されている大学教授および有識者によるセミナーで、「人材育成の新知識」を毎月提供してまいります。なお内容が変更になる場合がございますので、最新のセミナー概要・スケジュールは人材開発アカデミアのWEBサイトにてご確認ください。

■【人材開発アカデミア by Business Masters】９・10月の登壇者

ウェブサイト：http://www.gsis.kumamoto-u.ac.jp/ks鈴木 克明（スズキ カツアキ）氏

熊本大学名誉教授／

武蔵野大学 響学開発センター 教授・センター長

1959年生まれ。Ph.D.（フロリダ州立大学教授システム学専攻）。ibstpi(R)フェロー・元理事（2007-2015）、日本教育工学会監事・第8代会長（2017-2021）、教育システム情報学会顧問、日本教育メディア学会理事・第7期会長（2012-2015）、日本医療教授システム学会副代表理事、日本イーラーニングコンソシアム名誉会員など。

■【人材開発アカデミア by Business Masters】お申込み・お問い合わせ

以下のフォームより、お申し込み・お問い合わせください。

お申し込み・お問い合わせ :https://bm.cicombrains.com/seminar/ondemand-form-2025-09

