11月12日(水）「ケミカルリサイクルを実現するための要素技術　～モノマー化・解重合の原理と実装化プロセスの考え方～」Zoomセミナー講座を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）は、


「高分子材料」における「ケミカルリサイクルのための設計と事業開発」に関する講演会を開講いたします。



　ケミカルリサイクルを実現するためには、ポリマーの種類ごとに最適な解重合、リサイクル手法を選定する必要があります。PETでは加水分解を基本に微生物の適用が進められ、PS・PMMAでは熱分解によるモノマー回収が工業化されています。



　当講座では、リサイクルを実現するためのモノマー化の原理から、化学業界のリサイクル事業の実例まで、高分子材料のリサイクルを目指すための課題と解決方法を提示します。



Live配信・WEBセミナー講習会　概要


テーマ：ケミカルリサイクルを実現するための要素技術　～モノマー化・解重合の原理と実装化プロセスの考え方～


開催日時：2025年11月12日(水) 13:00-16:00


参 加 費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


URL ：https://andtech.co.jp/seminars/1f05b20b-ca03-6820-ba90-064fb9a95405


WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）



セミナー講習会内容構成


(元)住友化学・研究所長：今井　昭夫　氏



本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


　１.プラスチック・ゴム材料のリサイクル技術に関する知識


　２.解重合・ポリマー熱分解に関する化学反応知識


　３.高分子材料の開発動向や将来動向と材料リサイクル・炭素循環に関する知識



本セミナーの受講形式


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。



下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


【講演主旨】


　プラスチック・ゴム材料のリサイクル技術全体の中でのケミカルリサイクル技術の位置づけを明確化し、素反応の機構に基づくケミカルリサイクルの考え方を整理します。


　マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルの工業化におけるSWOT分析、ポリマー事業におけるリサイクル技術の経営的・社会的意義、ケミカルリサイクルの社会実装までの課題と解決方向に関する考え方を示します。



【プログラム】


1. 重合と解重合


　1-1　平衡重合と天井温度


　1-2　解重合と熱力学



2. ポリマーの熱分解と酸化


　2-1　炭化水素の熱分解


　2-2　ポリマーの熱分解


　2-3　電子線照射など物理的手法による分解収率の向上


　2-4　ポリマーの酸化分解と副生化合物



3. ポリマーの加水分解


　3-1　縮重合と解重合・・・化学平衡


　3-2　加水分解への触媒作用


　3-3　加水分解法によるモノマー回収収率の向上



4. ポリマーのバイオケミカルリサイクル


　4-1　酵素反応による物質変換


　4-2　既存化学反応プロセスの適用



5. 実用化に向けた技術開発の動向


　5-1　化学メーカーによる検討


　5-2　石油（精製）メーカーによる検討


　5-3　その他の企業による検討


　5-4　大学・公的研究機関による検討



