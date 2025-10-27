駿台小中学部主催飛ばして学ぶ！ドローン×プログラミング体験セミナーのお知らせ

学校法人駿河台学園

2025年10月27日

学校法人 駿河台学園 コーポレートPR部

駿台予備学校（以下、駿台）は、中学生を対象とした冬期特別セミナー「飛ばして学ぶ！ドローン×プログラミング体験セミナー」を駿台予備学校札幌校にて開催いたします。本セミナーは体験型学習で、未来を担う子どもたちに“楽しく学ぶ”最先端のICT教育を提供します。

近年、STEAM教育（Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Art(芸術)、 Mathematics(数学)の5つの分野を総合的に学ぶ教育）の推進によりプログラミング教育はますます重要性を増しています。特に実物を操作することで論理的思考力と創造力を育てる教材としてドローンは注目を集めています。

本セミナーではドローンを題材にした実践型プログラミング体験（タブレット上でプログラミング言語

Scratchを使ってドローンを飛ばす！）を提供し、楽しく効果的にプログラミングの基本を学んでもらうことを目的としています。

未来を生き抜く力を身に着けるため、駿台のこの体験セミナーに是非ご参加ください。

【講座のポイント】

1. ドローン操作×プログラミング

2. 自分のコードでドローンを飛ばす達成感を体験できる！

3. 初心者でも安心のステップ式

4. プログラミング未経験でも無理なく習得できる！

5. 親子で相談しながら問題解決！

【講座の内容】

プログラムの必要性／Scraｔchによるプログラムの説明／Scraｔchによるドローン飛行の説明

【実施概要】

11月29日（土）第1回 10:00～11:45 ／ 第2回 13:00～14:45 ／ 第3回 15:15～16:45

11月30日（日）第4回 10:00～11:45 ／ 第5回 13:00～14:45 ／ 第6回 15:15～16:45

定員：各回5組 （※定員に達し次第、締切となります）

会場： 駿台予備学校札幌校

参加費： １組２,０００円

実施協力:株式会社 follow

詳細はこちら(https://www.linden-sapporo.co.jp/news/958/)よりご確認ください。

お申込みはこちら(https://www.linden-sapporo.co.jp/contact/contact.php)をご使用ください。

※開催日時1～6から第1希望から第3希望を申込ページ下の「備考欄」にご入力ください。例）第1希望が2、第2希望が4、第3希望が5の場合、「2、4、5」。お支払い確認できましたら本部事務局より「予約確定メール」を送らせていただきます。

※ 実習用のドローンとタブレットはこちらでご用意します。

※ 保護者様のみの参加はできません。

尚、当日は「情報I」講演・「情報AIドリル体験会」を開催しております。2025 年の大学入学共通テストから「情報」において駿台生は平均を大きく上回る結果を収めました。ご興味ある方はこちらも是非ご参加ください。詳細は下記にてご確認ください。

https://www.linden-sapporo.co.jp/news/1180/

担当講師: 樋田 稔

学校法人 駿河台学園 駿台予備学校

エスエイティーティー株式会社 専務取締役

神奈川県立高等学校、数学科情報科教諭を経てコンピュータ会社へ転身。システム開発経験を経て駿台へさらに転身、駿台模試の情報の作問・監修も担当し、高校教員の視点、予備学校の入試を目前とする受験生指導の視点から、全国の受験生へ情報 I の対策法を発信しています。

