フリークアウト、安全で信頼性の高い広告配信を行う技術と実績を持つアドプラットフォームとして、Momentumより「Platform Certification Program」パートナーの認定を取得

株式会社フリークアウト（本社：東京都港区、代表取締役：時吉 啓司、以下フリークアウト）は、アドベリフィケーション（※1）強化の一環としてMomentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井 康平、以下Momentum）の認定プログラム「PCP（Platform Certification Program）」に参加しました。これによりフリークアウトは、より安全で信頼性の高いデジタル広告環境を提供していきます。

注1 アドベリフィケーション：不適切な広告配信を防ぐための広告価値毀損測定の仕組みのこと。特に、後述するアドフラウド、ブランドセーフティ、ビューアビリティ（広告がユーザーの視認できる範囲に表示された割合のこと）に配慮した広告配信に関するものをいう。

背景

総務省は2025年6月9日、「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」を公開しました。同ガイダンスでは、違法アップロードサイトなど不適切な配信面への広告配信を防ぐ対策が広告主に求められています。一方で、不適切な配信面の排除は本来アドプラットフォーム事業者が担うべきであるという議論は根強く、ガイダンス公開を機に適正な広告配信に向けたアドプラットフォーム事業者の取り組みも、より強く求められるようになっています。

こうした背景を踏まえ、フリークアウトはMomentumの「HYTRA API」を活用してリスク対策の取り組みを強化するとともに、「PCP（Platform Certification Program）」パートナー認定を取得しました。

Momentumとの取り組み

今回のパートナー認定取得により、フリークアウトは信頼できるアドプラットフォームであり、ブランド保護における有力なパートナーであることが示されています。

本認定プログラム「PCP」は、MomentumのDSP・アドプラットフォーム事業者向けのリスク対策サービス「HYTRA API」の適正な活用を通じ、信頼性の高い広告配信を実現するアドプラットフォーム事業者が認定されるものです。

本認定プログラムでは定期的な勉強会や最新情報のインプットが積極的に行われ、それらを活かすことで認定パートナーは他のアドプラットフォーム事業者にはないノウハウや実績を獲得することが可能となります。本認定プログラムは、広告主にとってアドプラットフォームを選定する時の一つの指標となるものです。

「HYTRA API」とは

「HYTRA API」は、DSP・SSP・アドネットワーク事業者が広告配信サイト（メディア）の入札を行う際に、そのサイトのブランド毀損（※2）リスク、アドフラウド（※3）リスクを解析し、一定以上のリスクが認められた際に、広告入札前に配信サイトをブロックするPre Bid型のサービスです。



フリークアウトでは、自社でのアドフラウド対策に加え、MomentumのHYTRA APIを利用することで、広告主にとって安心で安全な広告環境を提供します。

※2 ブランド毀損：広告主のブランドイメージが損なわれること。ここでは特に意図しない広告配信によって起こるものを指す

※3 アドフラウド：Botなどを使い無効なインプレッションやクリックによって広告費用を騙し取る不正広告のこと

Momentum株式会社について

Momentumは、日本語に特化した言語解析技術と独自データを活用したアドフラウド検知技術を基盤に日本のデジタル広告業界の健全化への取り組みを牽引するアドベリフィケーションソリューションカンパニーです。国内の広告代理店、広告プラットフォームにおいて幅広くMomentumのソリューションを活用いただいており、代理店向けのAgency Certification Program（ACP）、広告プラットフォーム向けのPlatform Certification Program（PCP）という認定制度にも数多くの日本を代表する企業様に加盟いただいております。「無価値な広告をゼロにする」という弊社のミッションの実現を通して健全なデジタル広告市場の発展に貢献します。

・会社名：Momentum株式会社

・代表者：代表取締役社長 細井 康平

・所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟12階

・URL：https://www.m0mentum.co.jp/

株式会社フリークアウトについて

フリークアウトは、インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化したマーケティングテクノロジーカンパニーです。

国内最大級の広告在庫とデータを基盤に、マーケティングプラットフォーム「Red」や位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」、AI活用プロダクト「alpaka」などを開発・提供。ディスプレイ、ネイティブ、動画・CTV、High Impact、DOOH（屋外広告）といった多彩なフォーマットと精緻なターゲティングで、企業の課題解決を支援します。また多様な事業会社のニーズに応じた、独自の広告インフラ構築もサポートしています。

当社は創業以来、透明性の確保やアドフラウド対策を徹底し「嫌われない広告」と「信頼される広告空間」の実現を追求してきました。広告を「邪魔な存在」ではなく「有益な情報との出会い」へと昇華させる挑戦を続け、デジタルマーケティング業界の健全な発展に貢献していきます。

・会社名：株式会社フリークアウト

・代表者：代表取締役 時吉 啓司

・所在地：東京都港区六本木 6-3-1 六本木ヒルズクロスポイント3階

・URL：https://www.fout.co.jp/freakout/

