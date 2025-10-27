「diskunion」と「NISHIMOTO IS THE MOUTH」のコラボレーションアイテムが発売！
DJとしての顔を持つNISHIMOTOにとって、diskunionは必要不可欠な存在。
そしてdiskunionをよく知る彼が本当に欲しいものを想像し、最終的に両者のアイコンやカラーリングを融合させたTシャツ、巾着BAG、CAPの3アイテムに落とし込まれました。
これらはどれもNISHIMOTO IS THE MOUTHの厚手のボディやオリジナル仕様にこだわったアイテムとなっております。
■COLLABORAION S/S TEE
Size : M / L / XL
Price : \9,900(tax in)
Front
Back
■COLLABORAION CAP
Size : Fサイズ(56-60cm)
Price : \7,700(tax in)
■COLLABORAION BIG DRAWSTRING BAG
Size : H35cm×W28cm
Price : \7,150(tax in)
【 diskunion× NISHIMOTO IS THE MOUTH 】
■受注期間とお届け納期
・2025/10/24（金）18:30～2025/11/7（金）23:59まで
・お届け納期：2026年1月上旬頃を予定
https://diskunion.net/punk/ct/news/article/1/134512
■販売場所
・diskunion 店舗（一部店舗を除く）
・diskunion オンラインストア ( https://diskunion.net )
・COMMON BASEオンラインストア ( https://commonbase.jp )
【 NISHIMOTO IS THE MOUTH (ニシモトイズザマウス) 】
「赤ん坊は神であり、西本は口である」
過去にDrake、Virgil Abloh、Tom SachsらがTシャツを着用したことでアメリカを中心に注目され始める。当時は、友人、知人にのみ配布する形で流通されていたが、2020年より精力的に活動を開始する。世代やジャンルを飛び越えたコラボレーションも特徴で、最近では村上隆とのコラボレーションも記憶に新しい。
https://nishimotoisthemouth.com
https://www.instagram.com/k_nisimoto_
https://www.instagram.com/nishimotoisthemouth
【 diskunion (ディスクユニオン) 】
首都圏を中心に音楽CD・レコード店を展開。「新品」「中古品」どちらも豊富に取り揃え、コアな音楽ファンからも支持されています。
CD・レコード・DVDのほか、オーディオ機器・書籍・ゲーム・バンドTシャツ・オリジナルグッズなど多彩な関連商品を扱っています。
https://diskunion.net/