FM AICHI「Menicon Music Contact」2025年11月のマンスリーパーソナリティは「BAND-MAID」に決定！

FM AICHI（株式会社エフエム愛知｜名古屋 FM80.7MHz／豊橋 FM81.3MHz）では、月替わりでアーティストが登場し、パーソナリティを担当するラジオ番組「Menicon Music Contact」をお届けしております。

2025年11月のマンスリーパーソナリティには、メイド服と本格ロックのギャップで世界的人気を誇る5人組ガールズロックバンド「BAND-MAID」から小鳩ミクさん・SAIKIさん・KANAMIさんが登場。10月22日にリリースしたNew EP『SCOOOOOP』の魅力や制作秘話、そして現在開催中の"BAND-MAID TOUR 2025"についてなど、１ヵ月間にわたりここでしか聞けないスペシャルトークをたっぷりお届けします。

◆放送・配信情報

以下の方法で番組をお楽しみいただけます。

・FM AICHIでのリアルタイム放送

・radiko「タイムフリー再生」（放送から1週間以内）

・radikoプレミアム「エリアフリー再生」（全国聴取可）

・radikoポッドキャスト限定オンデマンド配信

◆BAND-MAID グッズプレゼント！

11月は、『SCOOOOOP』告知ポスターを２名様にプレゼントします。

応募方法：

1. 番組公式X（旧Twitter）をフォロー

2. 対象ツイートをリポスト（リツイート）

◆「BAND-MAID（バンドメイド）」 プロフィール

SAIKI（Vo.）、小鳩ミク（Gt/Vo.）、KANAMI（Gt.）、MISA（Ba.）、AKANE（Dr.）による５人組ガールズロックバンド。メイド服と本格ロックのギャップで注目を集め、YouTube総再生回数は2億回を突破。2022年の全米ツアーは全会場SOLD OUT、動員2万人を記録。Netflix映画『Kate』出演や『Guns N’ Roses』来日公演への参加など、海外での実績も多数。2023年には世界4大フェスに出演し、横浜アリーナ単独公演も成功。2024年は3年半ぶりのフルアルバム『Epic Narratives』をリリースし、The Warningとのコラボ曲などを収録。2025年にはアニメ主題歌やEPリリースも控え、“世界征服”を掲げ世界的な躍進を続けている。

公式サイト：https://bandmaid.tokyo/

【番組概要】

番組名：Menicon Music Contact

放送日時：毎週土曜日 12:30～13:00

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

パーソナリティ：月替わりでアーティストが担当

2025年11月担当：BAND-MAID

内容：話題のアーティストが楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージと共に最新曲を紹介。番組公式Xをフォローし、投稿をリポストすると抽選で当たるマンスリープレゼント企画を実施。

番組公式X：@menicon807

ハッシュタグ：#メニコンミュージックコンタクト