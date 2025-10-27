憑依転生ダークファンタジー『野生のラスボスが現れた！』のキャスト出演特番を11月2日（日）夜8時30分より「ABEMA」で独占無料放送決定！メインキャスト陣が“ルファス様”小清水亜美をおもてなし！？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組「TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』ルファス様のために！-星々が集う晩餐会-」を、2025年11月2日（日）夜8時30分より独占無料放送いたします。

『野生のラスボスが現れた！』は、シリーズ累計160万部突破を突破した、小説投稿サイト「小説家になろう」発、「アース・スターノベル」にて刊行中の炎頭（原作）、YahaKo(イラスト)による人気ライトノベルが原作で、本作では“黒翼の覇王”と人々から恐れられ勇者との最終決戦の末に封印されていたルファス・マファールが、200年後、魔神族に対抗する勇者として召喚されることからはじまる“憑依転生ダークファンタジー”が描かれます。謎と伏線が張り巡らされた重厚なストーリーが人気を博しており、葉月翼によるコミカライズ版も連載中。10月からは初のTVアニメがスタートし、さらなる注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した、特別番組「TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』ルファス様のために！-星々が集う晩餐会-」には、小清水亜美(ルファス・マファール役)、薄井友里(ディーナ役)、首藤志奈(アリエス役)、東城日沙子(リーブラ役)、大森こころ(ウィルゴ役)らメインキャスト5名が集結。

これまでの物語をダイジェストで振り返るほか、今後の見どころについても紹介。また作品にちなみ、本作の座長であり、「覇道十二星天」を従える「黒翼の覇王」ルファスを演じる小清水さんを配下のディーナと覇道十二星天たちがおもてなしする「『我らが、ルファス様のために！』シリーズ～次は、リアルに小清水様へおもてなし！！～」と題したバラエティコーナーも実施いたします。

また、特番に合わせた振り返り無料一挙放送も決定。特番直前の11月2日（日）午後5時30分からと、特番直後の夜9時30分から、そして翌3日（月・祝）昼12時30分からの3回にわたり、最新話・第6話まで全話を振り返り無料一挙放送いたします。

なお『野生のラスボスが現れた！』は、毎週土曜夜10時30分より、地上波1週間先行・無料独占配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話を先行無料放送するほか、放送1週間後（地上波放送同刻）の毎週土曜日夜10時30分より無料配信を開始。以降最新話までいつでも無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、アニメと特番を合わせてご覧いただき、“憑依転生ダークファンタジー”『野生のラスボスが現れた！』の世界をご堪能ください。

■特別番組「TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』ルファス様のために！-星々が集う晩餐会-」独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年11月2日（日）夜8時30分～夜9時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DWDyPDZapLzmqy

出演者（敬称略）：小清水亜美(ルファス・マファール役)、薄井友里(ディーナ役)、首藤志奈(アリエス役)、東城日沙子(リーブラ役)、大森こころ(ウィルゴ役)

※放送後、12月31日（水）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

■最新話までの振り返り無料一挙放送も決定！

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～6

放送日時：2025年11月2日（日）午後5時30分～夜8時30分、夜9時30分～夜24時30分

11月3日（月・祝）昼12時30分～午後3時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル1、2

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DDvzdqVWV3b5Aw

（URLは11月2日（日）午後5時30分の回です）

■『野生のラスボスが現れた！』毎週土曜日夜10時30分より地上波1週間先行・無料独占配信中！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月27日（土）夜10時30分～（以降、毎週土曜日夜10時30分より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話（#6）URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Bvz6UPdJdboZLb

※放送1週間後(地上波放送同刻)の毎週土曜日夜10時30分より、地上波放送回の無料配信を開始いたします。以降、最新話までいつでも無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）なら、放送開始直後からいつでも見放題！

配信開始日時：2025年9月27日（土）夜10時30分～（以降、毎週土曜日夜10時30分より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/11-76

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

ミズガルズ暦2800年、“黒翼の覇王”と人々から恐れられた「ルファス・マファール」は、「七英雄」と呼ばれる勇者たちとの最終決戦による激闘の末、その覇道に終焉を迎える。

覇王の封印によって安寧の時代が訪れるかに思われたが・・・、力の均衡が崩れた事で、世界は魔神族の脅威にさらされるのであった。

それから200年後──、魔神族に対抗すべく人類は新たな勇者の召喚を試みる。しかしそこに現れたのは、長き封印から目覚めた覇王ルファスの姿だった！

〈CAST〉

ルファス・マファール：小清水亜美

ディーナ：薄井友里

アリエス：首藤志奈

リーブラ：東城日沙子

アイゴケロス：内田直哉

パルテノス：かないみか

ウィルゴ：大森こころ

アリオト：武内駿輔

メグレズ：前野智昭

メラク：平川大輔

ベネトナシュ：明坂聡美

魔神王オルム：速水 奨

マルス：入野自由

ユピテル：松岡禎丞

南十字瀬衣：堀江 瞬

〈STAFF〉

原作：炎頭（アース・スターノベル アース・スター エンターテイメント刊）

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo

コミカライズ：葉月翼

監督：ほりうちゆうや

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：海老澤舞子

サブキャラクターデザイン：小林多加志・上野翔太

色彩設計：小日置 知子

美術監督：安田 ゆかり

撮影監督：寺本 憲正

編集：小口 理菜

音響監督：久保 宗一郎

音響制作：東北新社

音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

アニメーション制作：ワオワールド

オープング・テーマ：岸田教団&THE明星ロケッツ「レベルを上げて物理で殴る」

エンディング・テーマ：長瀬有花「ミギヒダリ」（作詞・作曲 meiyo）

アニメ公式HP：https://www.lastboss-anime.com/

アニメ公式X ：https://x.com/lastboss_anime

〈原作ノベル、コミックス〉

シリーズ累計160万部

原作ノベル：アース・スターノベル全9巻発売中

コミックス：アース・スター コミックス1巻～10巻発売中

最新11巻11月12日(水)発売予定

