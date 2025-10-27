ペッツファーストグループ 里親探し活動レポート 2025年9月度

ペッツファーストホールディングス株式会社

ペッツファーストホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、社長：正宗 伸麻）は、「Pets always come first」を理念に掲げ、ペットの一生に寄り添う企業です。当社グループでは、すべてのペットが家族と共に幸せな生涯を送れるよう、さまざまな取り組みを行っており、その一環として里親探し活動も実施しています。

2025年9月度時点での里親探し活動実績と、現在里親を募集しているペットについてご紹介します。

■ペッツファーストグループの里親探し活動とは

１. 要ケアペット

当社が運営するペットショップ「P's-first」では、販売前の健康検査において健康管理に細心の注意を払っていますが、疾患が確認されるペットもいます。そのようなペットに対しては、ペッツファースト動物病院や当社グループのウェルネス管理センターで適切な治療を施します。継続的な投薬や定期的なケアが必要となるペットについては、十分な療養期間を経た上で、その特性をご理解いただけるご家族を里親として探します。

２. アダプションペット

当社では、いかなる場合でも終生飼養を条件としてペットを販売していますが、飼い主の逝去や長期入院など、予期せぬやむを得ない事情が発生した際には、行き場を失う不幸なペットが発生しないよう、ペットの受け入れと里親探し代行を実施しています。

３. 保護犬・猫の譲渡活動

日本におけるペットの殺処分数を減らすため、2013年より保護犬・猫の譲渡活動を行っています。動物愛護センターや保健所などで保護されたペットを、健康診断や性格の見極めを慎重に行った上で預かり、社内検疫期間を経て里親探しを実施しています。

どのような背景を持つペットでも生涯を全うできるよう、最良の家族を見つけ出すことが、「Pets always come first」を掲げるペッツファーストの使命です。

※１.２.について対象となるペットはP's-first直営店において販売対象のペットとなります。

■2025年9月の譲渡会開催報告

すべてのペットが幸せで健康に、そして一人でも多くの方に豊かなペットライフを送っていただきたいという想いから、里親探しをしているペットと新しいご家族とが出会う機会を増やすため、2023年から譲渡会を定期的に開催してまいりました。

そして、去る2025年9月21日（日）にペットケア＆アダプションセンター日光にて第9回目となる譲渡会を開催いたしました。

第8回の譲渡会からテーマを「ふれあい」とし、屋内にはワンちゃん向けとネコちゃん向け、それぞれの「ふれあい広場」を設け、屋外にはふれあいとともにワンちゃんと一緒に遊んでいただくことのできる広場を設けました。

ネコちゃん専用のふれあい広場ワンちゃん専用のふれあい広場

そして、今回は新たな試みとして、「おさんぽ広場」を設置し、当施設で生活するペットとのお散歩を体験していただく場を設けました。どのペットもお客様とのお散歩を楽しむ様子が見受けられ、特に小さなお子様へ向けては、ペットとの接し方についてもレクチャーさせていただきました。

当日のおさんぽ広場の様子お客様とのふれあいをペットたちも楽しんでいました

当日は20組を超えるお客様にお越しいただき、「ペットとのふれあい」を楽しむとともに、スタッフからも十分にそのペットについて説明させていただくことができました。

今回の譲渡会では２頭の譲渡が決まり、新しいご家族とともに暮らすこととなりました。引き続き、1頭でも多くのペットに家族が決まるよう、今後も譲渡会を含め様々なイベントの企画を行ってまいります。

次回の譲渡会については2025年11月16日（日）の開催を予定しております。詳細につきましては別途、ペッツファースト公式ホームページ(https://www.pfirst.jp/)、ペットケア＆アダプションセンター日光公式Instagram(https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/)にてご案内いたします。

譲渡会開催日以外でも、ペットホテル(https://nikko.pfirst.jp/pet_hotel)やドッグラン(https://nikko.pfirst.jp/dog_run)の営業は実施しております。お近くのお越しの際はぜひ足をお運びください。

＜ペットケア&アダプションセンター日光について＞

住所：〒321-2342 栃木県日光市根室323-1

【公式サイト】https://nikko.pfirst.jp/

～公式サイトのリニューアルを実施しました～

ペットケア＆アダプションセンター日光や当施設で暮らすペットについてより一層知っていただくべく、公式サイトのリニューアルを実施いたしました。

●譲渡会・イベント情報をトップページに掲載

●里親募集中のペットを検索可能（種類／性別／年齢／区分）

●Instagramと連携し動画・今後のケア情報を発信

里親様との出会いを待つペットや当施設で実施しているサービスについても知っていただくきっかけとなりましたら幸いです。

■2025年9月末時点での里親探し活動実績

ペッツファーストグループにおける里親探し活動は2016年の開始から9年目となり、累計での譲渡頭数は1,300頭を超えました（2025年9月末時点）。直近での譲渡数推移は以下のようになっており、2025年9月度の譲渡頭数は15頭（要ケアペット9頭、保護犬・猫0頭、アダプションペット6頭）となっております。

■里親募集中のペットについて

現在、ペットケア＆アダプションセンター日光には2025年9月末時点で81頭が生活し、主に治療を終えた、または回復期にある74頭が里親を募集中です。なお、5頭は里親探し代行サービスの猶予期間中のため募集待ち、2頭は終生飼養を行う予定です。

最後に、現在、ペットケア＆アダプションセンター日光にて生活をしながら、里親様を募集しているマリネちゃんとシュンくんをご紹介します。

１. マリネちゃん（女の子 /2025年3月20日生まれ）

人懐っこく、甘えん坊、元気いっぱいのカニヘンダックスフンドの女の子です。

遊んでいて興奮した際や気圧の変化などにより神経症状が見られたことがあり、現在も発作を抑えるお薬を服用しています。

日常生活は他の子と変わらずに過ごすことができていますので、一緒にたくさんの時間を過ごし、たくさんの愛情を注いでくださる里親様を募集しております。

Instagram :https://www.instagram.com/p/DM65ZPQTAOQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D２. シュンくん（男の子 / 2025年1月19日生まれ）

人懐っこく、甘えん坊なマンチカンの男の子です。

日常的に頭部の揺れが認められ、距離感やバランス感覚をつかむことが苦手です。そのため、段差や滑りやすい床などは注意が必要になります。

現在、投薬は行っていませんが、今後も経過観察は必要となります。

シュンくんのペースに合わせて、たくさんの愛情を注いでくださる里親様を募集しております。

Instagram :https://www.instagram.com/p/DPBEdtsEWPa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=1

その他の里親募集中のペットも、下記サイト・SNSよりご確認いただけます。面会のご希望やお問い合わせは、こちら(https://nikko.pfirst.jp/contact)から受け付けております。

【公式Instagram】https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/

【公式Youtube】https://youtube.com/@pfirst_nikko?si=dXSFQpN7Xe3Gm5hq

【里親募集中のペット一覧】https://nikko.pfirst.jp/contents/adoption_available/

私たちは受け入れたすべてのペットの命に責任を持ち、そのペットと家族が幸せなペットライフを送れるよう、今後も里親探し活動を続けるとともにペットの幸せのためにできる取り組みを実践してまいります。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,218名（うち獣医師 69名 愛玩動物看護師 88名※業務委託含む）2025年9月末時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報部

電話番号 03-6910-4500／E-mail pr@pfirst.jp

担当者 西河・小野