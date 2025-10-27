「CAMPERLAB（カンペールラボ）」より大胆なクリエイティビティと型破りな美学が融合したバッグコレクション登場

株式会社カンペールジャパン

「CAMPERLAB（カンペールラボ）」は、2025AWシーズンに初のバッグコレクションを発表し、「新宿FLAGS２階・イベントスペース」にて開催中のPOP-UP STOREにて発売します。

CAMPERLAB 25AW Bag collection

今シーズンCAMPERLABはアクセサリーラインを拡充し、レディ・トゥ・ウェアやフットウェアを引き立てる「Lunssi（ルンシ）」、「Kirje（キルイェ）」、「Takku（タック）」を発売します。ブランド初となるこのバッグコレクションは、スペインブランドならではの大胆なクリエイティビティと型破りなデザインを体現しています。



Lunssi



フィンランド語で「ランチ」を意味する名前が付いたトップハンドルバッグは、ブラックとピスタチオグリーンの2色で展開します。柔らかく歪んだ立方体のフォルムと、ハンドブラッシュで仕上げられたレザーが特徴です。構築的なデザインはパイピングで縁取られ、表面にも擦れ加工を施し、ユニークな効果を生み出しています。ひとつひとつのバッグが唯一無二の仕上がりとなっている「Lunssi（ルンシ）」は、モノトーンのCAMPERLABレディ・トゥ・ウェアや、ダメージ加工のアイテムと合わせたスタイリングがお勧めです。

CAMPERLAB Lunssi

Lunssi \121,000

Kirje



「Kirje（キルイェ）」は、角張った形状が大胆で幾何学的な美しさを生み出しています。フィンランド語で「手紙」を意味するKirjeは、封筒を連想させるデザインで、両サイドに付いたバックルで調節ができるショルダーストラップが付いています。モダンなデザインと日常的な機能性を兼ね備えています。スエードにダメージ加工を施した特別な素材がこのバッグにユニークな特徴を与えています。

CAMPERLAB Kirjie

Kirje \89,100

＊WHITE Select store exclusive item

Takku

「Takku（タック）」は、今季登場した“Fluffy”シリーズのアイテムで、ブラックとピスタチオグリーンで展開します。わずかにくたっとした構造で、肩掛けも手持ちも可能です。広々とした内部はノートパソコンも収納でき、日常使いはもちろん、旅行にも最適です。Takkuは、同じ“Fluffy”シリーズの「Wabi」シューズと組み合わせることで、トータルコーディネートが完成します。

CAMPERLAB Takku

Takku \60,500

CAMPERLABのデビューバッグコレクションは、10月下旬に日本でローンチし、セレクトショップや公式オンラインストア*¹にて発売します。コレクションのフルラインナップ*²は、10月30日（木）まで新宿フラッグスにて開催中のポップアップでお楽しみいただけます。CAMPERLABの“歪んだ美学”の世界を体現した空間にて、実際に手に取って、ご試着していただけます。

*¹ 公式オンラインストアは11月上旬入荷予定です。

*² KirjeのホワイトカラーはセレクトストアADDITION ADELAIDE(https://adelaide-addition.com/)限定となりますので、直営店では取り扱いございません。

CAMPERLAB POP-UP STORE

10月3日（金）‐ 10月30日（木）

11：00 ‐ 21：00

東京都新宿区新宿3-37-1 新宿FLAGS ２階 イベントスペース

CAMPERLAB（カンペールラボ）は、2015年にカンペールのエクスクルーシブラインとしてスタート。最先端のテクノロジーと革新的なデザインを融合させたハイエンドなアイテムをラインナップ。2020年より新クリエイティブディレクター、Achilles Ion Gabriel（アキレス・イオン・ガブリエル）のもと、「シンプルでありながら洗練されていて、ちょっぴり皮肉めいている」をモットーに、独創的で繊細なデザインを提案しています。カンペール公式オンラインストア、新宿フラッグスと厳選されたセレクトショップにて展開中。CAMPERLAB(https://www.camper.com/ja_JP/men/all/fall_winter_collection_lab)