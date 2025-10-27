クラウド型文字起こしサービス「ProVoXT（プロボクスト）」、カスタムプロンプト入力に対応し、より柔軟かつ的確なAI要約が可能に

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、議事録ソリューションを一元化したプラットフォーム「VoXT One（ボクスト ワン）」にて提供している、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載したクラウド型文字起こしサービス「ProVoXT（プロボクスト）」を2025年10月26日（日）にバージョンアップいたしました。

ChatGPTと連携したAI要約機能においてカスタムプロンプトの入力が可能になり、これまで以上に幅広いシーンで柔軟かつ的確なAI要約をご活用いただけます。

なお本機能は、「VoXT One」にて提供しているスタンドアローン型の文字起こし支援アプリケーション「ScribeAssist」のユーザー様も追加料金なしでご利用可能です。

主なバージョンアップ

・文字起こしをカスタムプロンプトで要約できるようになりました。

従来は、議題ごとに概要・決定・ネクストアクションを出力する「議事録」形式と、議題ごとに要点をまとめる「要点まとめ」形式の2つから選択して要約を行う仕様でした。今回のバージョンアップで、ユーザー自身が目的に応じた任意のプロンプト（指示文）を入力できる「カスタム」形式を追加し、より柔軟かつ的確な要約が可能になりました。

自社のフォーマットや任意の口調・トーンで要約する、インタビューの文字起こしを質疑応答形式に要約する、文字起こし結果を他言語で要約するなど、幅広いシーンでご活用いただけます。

・プロンプトをテンプレートとして保存・呼び出しできます。

プロンプトは、ユーザーごとに100件までテンプレートとして保存できます。要約実行時にテンプレートを選択・呼び出しできるため、毎回プロンプトを入力する手間を解消します。呼び出し後の編集も可能なため、用途に合わせて微調整することができます。

要約履歴は後から確認でき、適切な生成結果を得られたプロンプトをテンプレート化することも可能です。

・要約結果は編集・URL共有・出力が可能です。

従来のフォーマットで要約した場合と同様、要約結果は編集・URL共有・ファイル出力が可能です。

・要約履歴が最新10件まで確認できるようになりました。

従来は管理者のみしか確認できなかった要約履歴を、議事録ごとの作成者も確認できるようになりました。「カスタム」形式の場合はプロンプトも確認できます。

「ProVoXT」概要

国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化したプラットフォーム「VoXT One（ボクストワン）」にて提供しているクラウド型文字起こしサービスです。自治体から企業まで、幅広い業種でご活用いただけます。

音声ファイル認識・リアルタイム認識に対応しており、聞き取り・書き取りよりも素早く効率的な文字起こしを実現。各種業務のスピード化・業務負担の軽減・時間とコストの削減などに貢献します。

利用人数制限がないため、1部署から全社利用まで、さまざまな規模での運用が可能です。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/service/provoxt/

「VoXT One」概要

議事録作成業務を多角的にサポートし効率化を実現する、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを搭載した複数の議事録ソリューションを一元化した新プラットフォームです。1つのアカウントで、スタンドアローン型の「ScribeAssist」とクラウド型の「ProVoXT（プロボクスト）」など、ユーザーの利用シーンに合わせて最適なソリューションの選択が可能です。さらに、GPT‐4oを活用した要約生成や、音声入力ソリューションなど多彩な機能により、議事録作成業務の効率化を実現します。

https://voxt-one.advanced-media.co.jp/

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

