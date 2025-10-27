今年も “スマホをもって、おトクにぼうけんにでかけよう。”「Coke ON」「ドラゴンクエストウォーク」コラボキャンペーン開催決定

日本コカ・コーラ株式会社

日本コカ・コーラ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ムラット・オズゲル）は、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON（コークオン）」において、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）が提供するスマートフォン向け位置情報ロールプレイングゲーム（以下、RPG）「ドラゴンクエストウォーク」（対応機種：iOS／Android）とのコラボレーションキャンペーンを2025年10月30日（木）より開催します。

毎日の生活に“おトク・便利・楽しい”を届けるコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」と、現実世界を舞台に自分が主人公となって冒険できる人気RPG「ドラゴンクエストウォーク」が、今年3回目となるタッグを組みます。「Coke ON」と「ドラクエウォーク」の世界がシンクロし、本キャンペーンでしか味わえない特別な体験をお届けします。

キャンペーン期間中、「Coke ON」のアプリ内で、対象自販機でドリンクを購入したり、「Coke ONウォーク」で歩くと限定コラボデザインの「Coke ON」スタンプを獲得できます。また、「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内では、コカ・コーラ社製品との限定コラボモンスターが登場するコラボイベントやSNSキャンペーンをお楽しみ頂けます。

「Coke ON」では、限定のコラボモンスターを含む、全13種のモンスターの限定コラボデザイン「Coke ON」スタンプが登場し、全国の対象自販機で、コカ・コーラ社製品購入による抽選や、「Coke ONウォーク」のコラボチャレンジに参加することで獲得できます。

「ドラゴンクエストウォーク」では、コカ・コーラ社製品とのコラボモンスターや、さまざまなコラボアイテムが登場します。さらにゲームのフィールド上にはコカ・コーラ社自販機を模した「Coke ON」コラボスポットが登場し、Coke ONドリンクチケットなどが獲得できる抽選に参加できます。

さらに、キャンペーン開催記念として、「Coke ON」「ドラゴンクエストウォーク」各公式Xでは、フォロー＆引用ポストでCoke ONドリンクチケットが当たるキャンペーンも開催します。

詳細は、各公式Xアカウントをご参照ください。

「Coke ON」公式Ｘ ： https://x.com/CokeON

「ドラゴンクエストウォーク」公式X： https://x.com/DQWalk

今回のコラボレーションを通じて、皆様がワクワクするような特別な冒険と飲料体験を提供してまいります。

キャンペーン概要

1.「対象自販機で買ってドラゴンクエストウォークスタンプを集めよう！」

対象の「Coke ON」対応自販機で、「Coke ON」アプリを使用して製品を購入するたびに、通常のCoke ONスタンプ1個に加え、「ドラゴンクエストウォーク」でお馴染みの人気モンスター限定コラボデザインのCoke ONスタンプが、ランダムで1個もらえます。スタンプのデザインは第1弾では7種、第2弾では13種（第1弾スタンプを含む）と、多彩なモンスターデザインのスタンプを集めることができます。（お1人様1種1個まで、期間中最大13個まで）

キャンペーン対象の自動販売機は、「Coke ON」内の特設ページの自動販売機マップにて確認できます。

キャンペーン期間／限定スタンプ総数：

- 第1弾 2025年10月30日（木）～2025年12月3日（水）／全7種- 第2弾 2025年12月4日（木）～2026年1月11日（日）/ 全13種（第1弾スタンプ数を含む）※コラボスタンプの種類は選べません。お一人様1種1個まで、最大13個が上限です。

対象者：対象の「Coke ON」対応の自動販売機にて、下記対象サービスのいずれかでコカ・コーラ社製品を購入された方全員

- 現金、電子マネー、Coke ONドリンク回数券- 「Coke ON Pay」 https://c.cocacola.co.jp/app/pay/index.html- 「Coke ON Pass」 https://c.cocacola.co.jp/app/pass/index.html※ドリンクチケットでの交換、Coke ON ICでの購買は対象外です。

2.「Coke ONウォーク」「ドラゴンクエストウォーク」コラボチャレンジ

歩くだけで、累計歩数の達成ごとにスタンプがたまる「Coke ON ウォーク」にて、「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボチャレンジを開催します。チャレンジ期間中、「Coke ON」内の特設ページから、エントリーしたうえで、「Coke ONウォーク」で1万歩あるくと、コラボモンスターデザインの限定「Coke ON」スタンプをプレゼントします。

チャレンジ期間：2025年12月15日（月） ~ 2026年1月11日（日）

対象者：チャレンジ期間中に「Coke ON」内の特設ページでエントリーし、「Coke ON ウォーク」のチャレンジを達成された方全員

「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内の「Coke ON」連動イベントの実施【ゲーム内イベント】

「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内では、期間中フィールド上にコカ・コーラ社ブランドとのコラボモンスターが出現するほか、「自動販売機スポット」も出現。スポットを巡ることで「Coke ON」内で使用できるドリンクチケットなどが当たる抽選に参加することができます。

さらに、新要素として「コカ・コーラ社製品のドリンク図鑑」が登場！「自動販売機スポット」で抽選に参加すると、図鑑に製品が追加され、コレクションを完成させる楽しみも味わえます。

コラボモンスターは、第1弾・第2弾で登場したコラボモンスターのほか「やかんの麦茶 from 爽健美茶」「QOO（クー）」「CHILL OUT（チルアウト）」の3ブランドとコラボレーションした新モンスターが登場。ゲーム内で「こころ」や、様々なコラボアイテムと交換できる「Coke ONメダルIV」をドロップするほか、一部のコラボモンスターは「なかまモンスター」として一緒に冒険することもできます。

コラボモンスターを倒して手に入れたコラボメダルを使って、ゲーム内でコラボアイテムなどを手に入れることができます。

「ドラゴンクエストウォーク」アプリ内キャンペーン期間：

2025年10月30日（木）15:00～2026年1月11日（日）14:59まで ※予定

詳しくは、「ドラゴンクエストウォーク」公式プロモーションサイトをご確認ください。

URL：https://www.dragonquest.jp/walk/

※ 「Coke ON(R)（コークオン）」「やかんの麦茶 from 爽健美茶」「Qoo（クー）」「CHILL OUT（チルアウト）」は、The Coca-Cola Companyの登録商標です。(C) The Coca-Cola Company

※ 内容は変更する場合もございます。詳細につきましてはゲーム内お知らせをご確認ください。

※ 「ドラゴンクエストウォーク」を遊ぶ際は、周囲の環境に十分気を付けてプレイしましょう。

※ 「ドラゴンクエストウォーク」は安全に遊んで頂くための機能「ウォークモード」を搭載しております。「ウォークモード」に設定することでスマートフォンの画面を操作しなくても、周囲のモンスターと自動的にオートバトルが実行されます。また、モンスターとのバトル以外にも、近づいたかいふくスポットにも自動で触れるため、HPやMPの回復も自動的に行われます。

ドラゴンクエストウォークについて

スマートフォン向け位置情報ゲーム「ドラゴンクエストウォーク」は、ドラゴンクエストの世界と化した現実世界を、自らが主人公となって歩き、冒険を進めていく、新しい体験ができるRPGです。

フィールドを歩いて、町の人の話を聞きながらクエストを進める。

数々のモンスターを倒して成長し、装備を整え、さらなる強敵に挑む…

これまでゲーム機のなかで体験してきた“ドラゴンクエスト”がついに現実の世界に飛び出します。

スマホをもって、ぼうけんにでかけよう。

タイトル ：ドラゴンクエストウォーク

ジャンル ：位置情報PRG

対応機種 ：スマートフォンアプリ（iOS/Android)

配信開始日：配信中

料金形態 ：アイテム課金型（基本プレイ無料）

＜制作スタッフ＞

ゼネラルディレクター：堀井雄二

キャラクターデザイン：鳥山明

音楽 ：すぎやまこういち

開発 ：株式会社コロプラ

企画・制作 ：株式会社スクウェア・エニックス

公式サイト : https://www.dragonquest.jp/walk/

公式X : https://x.com/DQWalk

＜権利表記＞

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

「Coke ON」について

「Coke ON（コークオン）」は、アプリ内でスタンプを15個ためて1本分のドリンクチケットを獲得できる、「おトク」「楽しい」「便利」なコカ・コーラの公式スマホアプリです。ドリンクチケットは、コカ・コーラ社製品1本と無料で交換でき、お客様のお好きな製品を選ぶことができます。キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」対応自動販売機では、Coke ON Wallet、PayPay、楽天ペイ（アプリ決済）、au PAY、d払い、メルペイ、AEON Pay、Apple Pay、クレジットカードなどに対応し、自動販売機チャネルにおける製品購入の選択肢の幅をさらに広げました。「Coke ON」は2025年10月現在、6,800万ダウンロードを超え、全国51万台の対応自動販売機でご利用いただけます。

「Coke ON」公式サイト ：https://c.cocacola.co.jp/app/

「Coke ON」公式Instagram ：https://www.instagram.com/cokeon/

「Coke ON」公式X ：https://x.com/CokeON