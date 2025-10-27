10月27日（月）より「Vキセカエ」に人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミアFINAL SEASON』の放送開始を記念したデザインが登場！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）は、Vポイントアプリの「モバイルVカード」を好きなデザインに着せかえできる「Vキセカエ」（https://ip.tsite.jp/guide）において、人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、FINAL SEASONの放送開始を記念したデザインを、2025年10月27日（月）より期間限定で販売いたします。第1弾は、FINAL SEASONに登場する新ビジュアルを使用した全14種です。なお、第2弾の販売開始時期は2025年12月頃を予定しています。

Vキセカエ：https://ip.tsite.jp/guide

「Vキセカエ」は、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。今後も、アニメ、映画、乗り物、スポーツ、アイドル、アーティストなど、多様なテーマの追加を予定しています。

CCCMKホールディングスは、これからもさまざまなVのサービスを通じて、幅広い世代の皆さまに心躍るような体験をお届けし、日常に輝きを添えてまいります。そしてVポイントが日本全国の皆さまに愛される存在になることを目指してまいります。

＜Vキセカエ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』デザイン概要＞

・販売開始日：2025年10月27日（月）10：00～

・販売サイト：https://ip.tsite.jp/list/lineup/bokunoheroacademia

・価格：165円（税込）

・販売商品：全14種類

2025年12月より販売予定の第2弾に関しては別途お知らせいたします。

■『僕のヒーローアカデミア』とは

コミックスのシリーズ世界累計発行部数1億部を突破！週刊少年ジャンプ(集英社刊)で2014年から2024年まで10年にわたり連載された、堀越耕平による大人気コミックを原作としたＴＶアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』：https://heroaca.com/#index

■「Vキセカエ」とは

「Vキセカエ」は、「Vポイントアプリを開くたびに『好き』に会える」をコンセプトに、ユーザーが「モバイルVカード」のデザインを豊富なラインナップから自由に選んで、自分の「好き」に合わせたデザインにカスタマイズすることで、ワクワク心躍るポイント体験を楽しむことができるサービスです。デザインは1種類あたり165円（税込）※で、貯めているVポイントやクレジットカードを使って、お一人さま何種類でも購入いただくことができます。なお、ご購入手段は順次拡大を予定しています。

Vキセカエサービスガイド：https://ip.tsite.jp/guide

※ 今後サービス拡充や限定デザインにより、商品価格は変更する可能性があります

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会