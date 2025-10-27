蓄積して落としにくくなったコゲや頑固な油汚れを撃破*1『マジックリン　ＥＸＰＯＷＥＲ コゲ・油汚れ用泡スプレー』2025年11月1日新発売

花王株式会社

花王株式会社の住居用おそうじブランド「マジックリン」は、汚れの種類に特化した強力洗剤シリーズ「マジックリン EXPOWER」のラインアップを拡充し、2025年11月1日、『マジックリン EXPOWER コゲ・油汚れ用泡スプレー』を発売いたします。本商品は、蓄積して落としにくくなったコゲや頑固な油汚れを簡単に落とす泡タイプのスプレーです。

*1 炭化したコゲなどは落ちない場合があります

*イメージ 汚れの程度により効果は異なります *汚れに応じて商品をお選びください

2024年11月に誕生した「マジックリン／カビハイター EXPOWER」は、「浴室用」「キッチン用」などと「そうじする場所」を限定するのではなく、「水アカ用」「カビ用」「コゲ用」「こびりつき汚れ用」といった「汚れの種類」に特化した4つの商品からなる強力洗剤シリーズです。こまめにそうじができずに、蓄積してしまった家じゅうの頑固な汚れまで落とす高い商品性能が支持され、多くのお客さまからご好評をいただいております。

このたびラインアップを拡充し、コゲ・油汚れに着目した『マジックリン EXPOWER コゲ・油汚れ用泡スプレー』を新たに発売いたします。

今回、改めてコゲ汚れを詳しく調べてみると、「固着したコゲの内部には強固な油汚れが存在する」ことを発見。そこで本商品は、花王独自の「変性油洗浄技術」を採用しました。スプレーすると、濃密泡の洗浄成分がジュワジュワとコゲに浸透して内部の油汚れを分解。コゲが固着する原因となっていた油汚れが分解されることで、頑固な汚れも軽い力で落とすことができます。

*イメージ 炭化したコゲなどは落ちない場合があります

ガスコンロや五徳、グリルやレンジフード、換気扇はもちろんのこと、ＩＨコンロなど、キッチンまわりにて幅広くご使用いただけます。

今後も、花王の住居用おそうじブランドは、おそうじを通じて、快適で心地いい暮らしの空間を提供してまいります。

■商品情報

◇商品名／内容量

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

◇発売日

2025年11月1日

◇商品特長

濃密泡がジュワジュワ効いて、固着した頑固なコゲや油汚れを撃破*1

- コンロや五徳・グリル・レンジフード・換気扇や、フライパン・鍋の裏にも- ガスコンロはもちろん、ＩＨコンロにも使えます- 除菌*2・ウイルス除去*2- 使いやすい泡スプレータイプ

*1 炭化したコゲなどは落ちない場合があります

*2 すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません

◇シリーズ ラインアップ紹介 （全５品）

家じゅうの頑固な汚れをラクに落とす

汚れの種類に特化した強力洗剤シリーズ「マジックリン／カビハイター EXPOWER」

左から「強力カビハイター EXPOWER カビ用密着ジェル」「マジックリン EXPOWER 水アカ用スプレー」「マジックリン EXPOWER 水アカ・コゲ用かきとりシート」「マジックリン EXPOWER こびりつき汚れ用つけおきパウダー」「マジックリン EXPOWER コゲ・油汚れ用泡スプレー」 ※ 順次、パッケージを変更