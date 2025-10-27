±ÊÌî¤Î½õ¸À¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥Ë¥¹¡¦¿¢Ìî¤¬³ÐÀÃ¡ª¡©¡Ö¼ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¡¡·Ý¿ÍÉ×ÉØ¤Î³Ë¿´¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡È±ÊÌîÀá¡É¤¬ßÚÎö¡ªÀéÄ»¤â¤¶¤ï¤Ä¤¯ÄÁ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÏ¢È¯¡Ã¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#334¤ò¡¢10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p334
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¢£·Ý¿ÍÉ×ÉØ¤Î³Ë¿´¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ë¡È±ÊÌîÀá¡É¤¬ßÚÎö¡ªÀéÄ»¤â¤¶¤ï¤Ä¤¯ÄÁ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÏ¢È¯
10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#334¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¤Î·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡È±üÍÍÊý¤Î»Ù»ý¡É¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤¬·Ý¿Í¤ÎºÊ¤¿¤Á¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¦´ë²è¡Ö±ÊÌî¤Î¿Í¤Î²Ç¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃÁêÃÌ¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë·Ý¿ÍºÊ¤¿¤Á¤ÎÉ×¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ç¥Ë¥¹¤Î¿¢Ìî¹ÔÍº¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥¯¥Ä¥óËüÇî¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤·¤ó¤ä¤¬½çÈÖ¤ËÅÐ¾ì¡£·Ý¿ÍºÊ¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ò±ÊÌî¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÁ°¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëºÊ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤Ë·Ý¿ÍÉ×¤¿¤Á¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Þ¤¯¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÁÈÌÜ¤Ë¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º£Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¤Î¥¿¥Õ¥¬¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÊ¡¦¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÊý¸þÀ¤ò»×¤¦¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¥¿¥Õ¥¬¥¤¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦±ÊÌî¤Ï¡Ö¹â³ØÎò¤Î¿Í¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ÎÈá¤·¤¤»ëÄ°¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤Ê¿Í¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï»É¤µ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈË½ÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤ËÆÏ¤¯¾Ð¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Õ¥¬¥¤¤Ë¡ÖÁá°ðÅÄ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¤Ã¤ÆÎ¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿±ÊÌî¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ë¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ò¾Ð¤ï¤¹¤Î¤¬¤ª¾Ð¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¡Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê¾Ð¤¤¤Ï¡Ë3¿©¿©¤¨¤ëÅÛ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿±ÊÌî¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¿¥Õ¥¬¥¤¤È¤¤¤¹¤®¤ÆÊ¿ÏÂ¥Ü¥±¤·¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¤¤¿±ÊÌîÆÈ¼«¤Î¤ª¾Ð¤¤ÏÀ¤Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£ÀéÄ»¤¬»×¤ï¤º¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÌë¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤ó¤À¤è¡×±ÊÌî¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥Ë¥¹¡¦¿¢Ìî¤¬³ÐÀÃ¡ª¡©¡Ö¼ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×
¤Þ¤¿¡¢ÅÐÏ¿¼Ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿´Îî·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¿¢Ìî¤ÎºÊ¡¢½÷Í¥¡¦Èæ²ÅÍüÇµ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë»Å»ö¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î°û¤ß²°¤ÇÅ¹Ãæ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤ÇÇú¾Ð¤ò¤È¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¥Ü¥±¤ò¤¹¤ë¤È¡Ø¤·¤ã¤·¤ã¤ó¤Ê¥¸¥¸¥¤¡Ù¤È¤«¸À¤¦¡£»ä¤ÎÉã¤Ï¹ÔÍº¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò»Õ¾¢¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¿¢Ìî¤¬¤¤¤«¤ËÌÌÇò¤¤¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë±ÊÌî¤Ï¡ÖËÜÎ®¤Î¾Ð¤¤¤ÈÌë¤Î¾Ð¤¤¤Ã¤Æ°ã¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö·Ý¿Í¤Ê¤ëÁ°¡¢À¾ËãÉÛ¤Î°û¤ß²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿¢Ìî¤ËÇ¼ÆÀ¡£10Ç¯Á°¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Í×°ø¤Ï¤½¤Î¡ÈÌë¤Î¥Î¥ê¡É¤À¤Ã¤¿¤È¹Í»¡¤·¤¿±ÊÌî¤Ï¡¢¡ÖËÜÎ®¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËÌÂ¤¤¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤á¤Ð°¡Î®¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÎ®¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾Þ¥ìー¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼ê·Ý¿Í³¦¤Î¶õµ¤¤ËÂª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¿¢Ìî¤Ë¡¢±ÊÌî¤Ï¡ÖÌë¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÖÌë¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢Âç¸ç¤â¡Ö¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î¤ªÅ¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¥Î¥Ö¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤Ë¤âÎ×¤á¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö¼ò¡¢¤¤¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¡£¿¢Ìî¤Ï¡Ö¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤ËÆÍÇ¡¡Ö¼ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÊÑ²½¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¤È¡È3¿Í¤Çµï¼ò²°¤Ë¤¤¤ë¡ÉÀßÄê¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤È¿¶¤é¤ì¤¿¿¢Ìî¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È¤æ¤¤¾®ÃÓ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢Èæ²Å¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ªº£¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤¤¤±¡ª¹ÔÍº¡ª¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂç»ö¤Ê¼ýÏ¿¤äÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°Æü¤Ë¡Ä¡×¥é¥°¥Óー·Ý¿ÍºÊ¤Î¾×·â¹ðÇò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Îー¥µ¥¤¥É¥²ー¥à¡Ù¤ä¡ØVIVANT¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¥é¥°¥Óー·Ý¿Í¡¦¤·¤ó¤ä¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¸òºÝÎò17Ç¯¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¡¦¤·¤è¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥é¥°¥Óー1ËÜ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¾Íè¤¬ÉÔ°Â¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£±ÊÌî¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤·¤ó¤ä¤Ï¿ÍÌ®¤¬¤¹¤´¤¤¡£°ìÀ¸¥¯¥íー¥º¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤È¤«¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¡Ö°Ç±Ä¶È¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥º¥Ð¥ê²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤·¤è¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ç¤·¤ó¤ä¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤¬¼¡¡¹È½ÌÀ¡£¤·¤è¤µ¤ó¤¬Ãý¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤·¤è¡ª¤·¤è¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤·¤ó¤ä¤Ë¡¢µ¿¿´¤òÊú¤¤¤¿±ÊÌî¤¬¡Ö½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤·¤è¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥²¥óÃ´¤®¤¬¹¥¤¤ÇÂç»ö¤Ê¼ýÏ¿¤äÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°Æü¤ËÌë¤Î±Ä¤ß¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾×·â¹ðÇò¤¬¡Ä¡ª¡Ö¥¤¥ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤·¤è¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ö¡ØVIVANT¡ÙÁ°¤â¡Ä¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾×·â»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å7Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
#334ÊüÁ÷Æü¡§10·î26Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ～¡¡¡¡
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/90-979
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@chance_ABEMA