【コスプレ×グルメライフは超楽しい!!】『カノジョをキャラメイク！』第3巻が2025年10月27日（月）に発売！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、月刊コミック電撃大王で連載中の漫画『カノジョをキャラメイク！３』（著：シスイ青）を2025年10月27日（月）に発売いたします。

本書はコスプレ×グルメをテーマに、月刊コミック電撃大王誌上で連載中のオリジナルコミックの単行本第3巻です。

主人公・真が作る“効率メシ”のおかげで、ヒロイン・瑠璃のバストサイズはついにCカップへ成長！ 新衣装も完成し、あとは満を持してコスプレ撮影会へと臨むだけ……だったはずが、現場には真につっかかってくるイケメンコスプレイヤーがいたり、瑠璃の様子もなんだかオカシかったりとトラブル続発!! でもって、ここでも問題解決のカギを握るのは、真の料理スキル!!?

また今巻からは新ヒロインにして瑠璃の姉、珊瑚が登場します。瑠璃とは対照的に胸もお尻もデッカい彼女の悩みは……ずばりカロリー！ 新たな課題に対応すべく、真はダイエット飯に挑むのですが……!?

最新刊も読み応え抜群！ コスプレ×グルメの新たな形にご期待ください♪

あらすじ

効率良くゲームをプレイすることに心血を注ぐ大学生、中州真（なかす しん）は、幼馴染でコスプレイヤーの七隈瑠璃（ななくま るり）が理想のボディを作るための手助けとして、毎日彼女のご飯を作っている。瑠璃の憧れであるゲームキャラクター・カトレアの生誕祭に向けて、瑠璃のバストサイズをカトレアと同じCカップに成長させようと目標を立てていたふたりであったが、真の効率メシと瑠璃の努力の甲斐あって見事目標を達成！ 瑠璃が丹精込めて作っていた新たなコスプレ衣装も無事に完成し、いよいよ撮影会の日を迎える。しかし、そこではふたりが予想もしていなかった事態に直面し……!!?

カドコミ作品ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_000405_S

登場人物紹介

中州 真（なかす しん）

最大効率でゲームをプレイするため、食事管理や筋トレに励む大学生。要するに効率厨なゲーム廃人。

七隈 瑠璃（ななくま るり）

“ラピスラズリ”の名で活躍する人気コスプレイヤー。真とは幼馴染の関係で、昔は兄妹のように遊んでいたが……？

特典情報

【ゲーマーズ】オリジナルブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pd/10835910/

【メロンブックス】描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3225797

※特典は在庫が無くなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

著者プロフィール

シスイ青（しすいあお）

コミックアンソロジーやスマートフォンゲームの告知漫画など、多方面で活躍する新進気鋭の漫画家。2023年6月よりComicWalker（現カドコミ）とニコニコ漫画で短期集中連載した『カノジョをキャラメイク！』が好評を博し、月刊コミック電撃大王本誌での連載へと昇格。

書誌情報

『カノジョをキャラメイク！３』

著者：シスイ青

発売：2025年10月27日（月）

定価：814円（本体740円＋税）

判型：B6判

ページ数：194ページ

ISBN：978-4-04-916675-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001164/)

