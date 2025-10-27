オズマPR『2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』にて、「道頓堀「金龍のしっぽ」Project」が最高賞「総務大臣賞／ACCグランプリ」を獲得・計3つの賞を受賞！

株式会社オズマピーアール

株式会社オズマピーアール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中尾 敏弘）は、優れたクリエイティブを表彰する日本最大級のアワード『2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』において、「道頓堀「金龍のしっぽ」Project」が最高賞「総務大臣賞／ACCグランプリ」を含む、計3部門・3つの賞を受賞しました。

その他、「九段理江に95%AIで小説書いてもらってみた。」がクリエイティブイノベーション部門のファイナリストにも選出されました。

▼『2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』 当社受賞・選出結果一覧[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43449/table/95_1_b2fdc22d5719cc93eadc8da84d82b2a6.jpg?v=202510271126 ]

『ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』は、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアル。さらに2023年には、PR部門が新設されました。日本最大級のアワードとして広く認知されており、総務大臣賞／ACCグランプリは、クリエイティブ業界で活躍する関係者の大きな目標となっています。

当社の受賞および入選作品の詳細は以下の通りです。

道頓堀「金龍のしっぽ」Project

結果：

ブランデッド・コミュニケーション部門(プロモーション/アクティベーション) 「総務大臣賞／ACCグランプリ」

PR部門 「ACCシルバー」

メディアクリエイティブ部門 「ACCシルバー」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43449/table/95_2_25b1396a32c7c9b1363ec91f5b712623.jpg?v=202510271126 ]

九段理江に95%AIで小説書いてもらってみた。

結果：クリエイティブイノベーション部門 「ACCファイナリスト」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43449/table/95_3_529a1bc9554cb984cec0404e19b2a286.jpg?v=202510271126 ]

その他、博報堂・北陸博報堂の元、当社が一部広報パートでサポートさせていただいた、石川県庁による「能登半島地震におけるさまざまな情報発信業務」が、「総務大臣賞／ACCグランプリ」を受賞しました。

大震災における最新リアルタイム情報発信戦略～石川県庁の１年半～

結果：

マーケティング・エフェクティブネス部門 「総務大臣賞／ACCグランプリ」

PR部門 「ACCファイナリスト」

ブランデッド・コミュニケーション部門(プロモーション/アクティベーション) 「ACCファイナリスト」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/43449/table/95_4_23615e35115660ca75b5fc127782ec20.jpg?v=202510271126 ]

会社概要

株式会社オズマピーアール

国内、海外の企業、政府関係機関、公的団体などのクライアントに企画立案から実施まで行う総合PR会社。

1963年に創業し、60年以上の歴史を持つ。2011年より博報堂グループに参画。

「新しい『問い』を立て、新しい『あたりまえ』を創る。」というパーパスのもと、“ブランドの成長”と“社会の共感”を両立する「最適解」を生み出す独自メソッド「社会デザイン発想(R)」※を掲げ、パブリックリレーションズのプロフェッショナルとして、マーケティング、コーポレート、ヘルスケア、統合コミュニケーションなどの各領域に取り組む。国内・海外のアワードも多数受賞。

※「社会デザイン発想(R)」は 株式会社オズマピーアールの登録商標です（登録番号第6697077号）

会社名 株式会社オズマピーアール

所在地 【本社】東京都千代田区紀尾井町3－23 文藝春秋 新館

【関西オフィス】大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 淀屋橋PREX

創業 1963年10月10日

代表 代表取締役社長 中尾 敏弘

URL https://ozma.co.jp