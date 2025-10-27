【ハロウィン限定 】ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応デバイス「GETPAIRR」全シリーズがダブル割！最大47％OFFの魔法セール開催！

惠州凌鹰智能科技有限公司10月27日（日）～11月4日（月）まで限定｜クーポンコード：SPJA8MH4ハロウィン限定！全シリーズが驚きの割引率

おばけも欲しがるお得な魔法セールがスタート！

GETPAIRRの人気モデルが、秋の特価に加えクーポンコード 「SPJA8MH4」 を使えばさらにダブル割。

最大で47％OFF のビッグチャンスです。

CarPlay／Android Autoアダプターからポータブルディスプレイオーディオ、AI Boxまで全ラインナップが勢ぞろい。

ワイヤレスで快適なカーライフを、このハロウィンに手に入れよう！

🕒 キャンペーン期間：2025年10月27日（日）～11月4日（月）23:59まで

クーポンコード：SPJA8MH4🟠GetPairr Mirror Cast

【ワイヤレスミラーリング＋CarPlay対応】

iPhone／Android画面を車のディスプレイにワイヤレスで投影できる次世代アダプター。

有線CarPlay車なら挿すだけでワイヤレス化完了。iPhone15やDP対応Androidにも対応し、低遅延で動画も滑らか再生。

スリム＆高品質なデザインで、ハロウィン限定価格はまさに“魔法級”。

通常価格：19,800円 → 秋セール＋コード適用で28％OFF → 最終価格：14,202円（税込）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCFTGYFW

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCFTGYFW

クーポンコード：SPJA8MH4🟠GetPairr Vista

【11インチ大画面×Androidシステム搭載】

YouTubeやNetflixが楽しめるポータブルディスプレイオーディオ。

有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化し、分割表示でナビと音楽を同時に操作。

2GB RAM＋32GB ROMでスムーズ動作、日常のドライブを快適にアップグレード。

通常価格：19,800円 → 秋セール＋コード適用で26％OFF → 最終価格：14,652円（税込）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDQH6WW

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHDQH6WW

クーポンコード：SPJA8MH4🟠GetPairr Video On The Go

【AI Box × 3 in 1システム】

CarPlay／Android Autoをワイヤレス化し、Android 12システムを内蔵。

Wi-Fi 6対応でYouTubeやNetflixもスムーズ再生、リモコン操作にも対応。

車内エンタメを次のレベルへ導くモデル。

通常価格：22,680円 → 秋セール＋コード適用で41％OFF → 最終価格：13,365円（税込）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJ

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5DCYPJ

クーポンコード：SPJA8MH4🟠GetPairr Car TV Mate Pro Max

【HDMI入力＋ワイヤレスCarPlay対応】

Amazon Fire TV Stickなど外部HDMI機器にも対応。

スマホ画面ミラーリングもOK、車内を一瞬でシアター空間に。

ワイヤレスCarPlay／Android Autoも自由自在に切替。

通常価格：19,800円 → 秋セール＋コード適用で37％OFF → 最終価格：12,474円（税込）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN7MNZ1

クーポンコード：SPJA8MH4🟠GetPairr AI Box 2.0

【Android 13搭載 × 高性能5コアCPU】

Google Play対応でアプリ追加自由。

有線CarPlay車に接続するだけでワイヤレス化完了、地図・音楽・動画もスマホなしでOK。

OTAアップデートで常に最新環境を維持。

通常価格：29,800円 → 秋セール＋コード適用で36％OFF → 最終価格：19,109円（税込）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK5FCPRV

クーポンコード：SPJA8MH4🟠GetPairr Mini

【超小型ワイヤレスCarPlay／Android Autoアダプター】

USBに挿すだけで自動接続。

Bluetooth 5.0＆デュアルチャンネルWi-Fiで安定した接続を実現。

コンパクトなのに高性能、普段使いにも最適！

通常価格：7,700円 → 秋セール＋コード適用で47％OFF → 最終価格：4,030円（税込）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L

この秋、ワイヤレスの魔法を体験しよう！

GETPAIRRは「コードの悩み、もう終わり。」をテーマに、

ワイヤレスCarPlay／Android Auto体験を日本のドライバーへ届けています。

CarPlayアダプターからAI Box、ポータブルディスプレイまで、

あなたのカーライフを自由に変えるチャンスがここに。

ハロウィン限定ダブル割キャンペーン実施中！

この機会をお見逃しなく！

■【会社概要】

ブランド名：GetPairr（ゲットペアー）

事業内容：車載向けAI Box、ワイヤレスキャスト、HDMIアダプター等の企画・販売

スローガン：Get Connected, Get Pairr

【アフターサポートについて】

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合には、交換または返金にて速やかに対応いたします。

その他ご不明点やご相談は、カスタマーサポート窓口までお問い合わせください。📩

📧 メールサポート：contact@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く