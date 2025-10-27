BLUEISH、CEATEC 2025ネクストジェネレーションパークピッチコンテストにて「Spring Capital 賞」受賞

株式会社BLUEISH


株式会社BLUEISH（本社：東京都港区、代表取締役：為藤アキラ）は、2025年10月16日（木）に開催された「CEATEC 2025」内の次世代スタートアップ支援企画「ネクストジェネレーションパーク ピッチコンテスト」において、「Spring Capital賞」を受賞したことをお知らせいたします。



本コンテストは、革新的な技術やサービスを持つスタートアップ企業を対象に、国内の投資家・事業会社が審査を行い、将来性や社会的インパクトの大きさを評価するものです。BLUEISHは、自社が開発・提供する法人向けAIエージェントプラットフォーム 「BLUEISH Agents」の革新性と市場ポテンシャルが高く評価され、今回の受賞に至りました。


■「BLUEISH Agents」について




BLUEISH Agentsは、企業がAIエージェントを“雇用・管理”できる法人向けAIエージェントプラットフォームです。従来のシステムでは難しかった、人とAIが役割を分担し共創する「Agent Native」な働き方を実現します。営業、経理、カスタマーサポートといった定型業務をAIに任せることで、人はより創造的な活動に集中でき、効率化と新規事業創出を同時に推進します。



最大の特長は、非エンジニアでも直感的に扱える操作性と、ワークフロー生成・エージェント生成機能です。さらに企業が必要な機能を選び導入できるマーケットプレイスを備え、柔軟性と拡張性を兼ね備えています。これにより各企業の状況に合わせた最適な活用を可能にし、単なる自動化にとどまらない戦略的な経営基盤を提供。BLUEISH Agentsは企業を「Agent Native」へとアップデートし、生産性と競争力を根本から高めます。


サービスサイト :
https://service.blueish-agents.com/


■ 代表コメント



株式会社BLUEISH 代表 為藤アキラ

このたびCEATECという大舞台で評価いただき、大変光栄に思います。本アワードは、社会的インパクトと事業の将来性を兼ね備えたスタートアップに贈られるものです。今回の受賞は、BLUEISHが開発する法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」が、単なる業務効率化ツールにとどまらず、日本が直面する労働人口減少や生産性停滞といった社会課題を打開する可能性を持つ革新的ソリューションであると高く評価された結果です。この意義を胸に、より多くの企業にAIエージェントを届け、未来基準の働き方を実現していきます。






【会社概要】


企業名：株式会社BLUEISH


代表者：代表取締役 為藤 アキラ


所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル9F


設立：2018年2月9日


資本金：1億6012万円


従業員数：50名（2025年9月現在）/その他、フリーランス等、外部ビジネスパートナーも多数在籍


事業内容：


・法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」の提供・支援


・生成AIリスキリング・コンサルティングの提供


・AI技術を活用したサービスの開発・提供


主要取引先（五十音順）：


・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社


・株式会社NTT Digital


・株式会社サイバーエージェント


・株式会社JALインフォテック


・株式会社ディ・ポップスグループ


・株式会社フジミック 株式会社星野リゾート


・株式会社Relic 辻・本郷 税理士法人


・ディップ株式会社


・パーソルキャリア株式会社


・HEROZ株式会社


・ライオン株式会社 他


会社HP： https://www.blueish.co.jp/


BLUEISH Agents サービスサイト：https://service.blueish-agents.com/


お問合せ：https://www.blueish.co.jp/contact



【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】


株式会社BLUEISH


TEL：03-6869-0101


Email：pr@blueish.co.jp


https://www.blueish.co.jp/contact