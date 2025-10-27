兼松株式会社、「DX総合EXPO 2025」に出展　在庫管理・物流・店舗のDXを支援するSaaSソリューションをご紹介　事前予約でAmazonギフトカード1,500円プレゼント

兼松株式会社

兼松株式会社（以下、「兼松」）は、2025年10月29日（水）～31日（金）に幕張メッセで開催される「DX総合EXPO 2025」に出展いたします。

本展示では、在庫管理・物流・店舗運営の各領域で、現場課題を解決するSaaSソリューションをご紹介します。

新たに取り扱いを開始したIoT重量計による自動在庫管理「スマートマットクラウド」と、シンプルで使いやすい在庫管理ソフト「KG ZAICO」を連携させることで、在庫管理業務の大幅な効率化を実現します。製造業・卸売業をはじめ、幅広い業種でご活用いただける内容となっており、在庫管理DXの推進を検討されている企業様に最適なソリューションです。

また、飲食・小売業などの店舗運営業者様向けには、タッチパネル券売機、POSレジ、順番受付、メンテナンス管理サービスなど、店舗業務のDXを支援する各種サービスをご紹介します。

さらに、ドライバーの時間外労働の上限規制、いわゆる物流の「2024年問題」への対策として、トラックの荷さばき場（バース）の混雑を解消し、荷待ち時間の短縮を実現する、トラック呼び出し&バース予約システム「KG TruckCALL」も展示します。ブースでは、最新の導入事例や業界動向についてもご紹介いたします。

■ブース訪問予約キャンペーンのご案内

事前に訪問予約をしてご来場いただくと、主催者よりAmazonギフトカード1,500円分が進呈されます。以下のURLよりご予約の上、ぜひ兼松ブースへお越しください。

・ブース訪問予約URL：

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364713(https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364713)

・プロモーションコード：ntmr932

＜特典獲得までの流れ＞

１.会員登録（プロモーションコードの入力必須）

２.ブース訪問予約

３.当日来場のうえアポイント実施

＜注意事項＞

・Amazonギフトカードは、上記条件をすべて満たした来場者様を対象に、

会期終了から約1ヵ月程度を目安に、事務局よりメールにて進呈いたします。

・訪問件数に関わらず、進呈金額は一律1,500円です。

・プロモーションコードの入力漏れ、またはブース訪問予約を行わず当日訪問された場合など、

いずれかの条件を満たさない場合は進呈対象外となりますのでご注意ください。

■展示プロダクト

・在庫管理サービス『KG ZAICO』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgzaico)

・トラック呼び出し＆バース予約システム『KG TruckCALL』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgtruckcall)

・Web受注一元管理システム『KG NEXT ENGINE』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgne)

・タブレットPOSレジ『KG ユビレジ』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgubiregi)

・タッチパネル券売機『KG K2』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgblayn)

・順番管理サービス『KG matoca』(https://bc3.kanematsu.co.jp/kgmatoca)

■サービスに関するお問い合わせ先

兼松株式会社 電子統括室 新事業創造課

Email: BC3B@kanematsu.co.jp