CGOドットコム、エレベーター広告にて「ギャル式ブレスト(R)︎」の広告動画を放映開始！

合同会社CGOドットコム（総長：バブリー）は、エレベーターメディア「GRAND」にて「ギャル式ブレスト(R)︎」の広告動画を放映いたします。

2025年7月3日、京都みやこメッセにて開催された日本最大級のピッチコンテスト「IVS 2025 LAUNCHPAD」にて総長バブリーが特別賞・インベスターZ賞を受賞。その副賞としてエレベーターメディア「GRAND」にて、「ギャル式ブレスト(R)︎」の広告動画を放映いただけることとなりました。

CGOドットコム総長バブリーが自社サービス「ギャル式ブレスト(R)︎※」をテーマに登壇。審査員より「日本独自のギャル文化を産業化する意気込みと実行力、そして実績も出来ているのは素晴らしいこと」との講評をいただき、この度特別賞の受賞、および賞品としてエレベーター広告の放映にいたりました。

※ギャル式ブレストとは独自に開発したフォーマットを使用し、新たな可能性の「タネ」を発見、そしてカタチに落とし込むプログラムです。ギャルの直感的で忖度のないコミュニケーション方法を体験できます。

▲「ギャル式ブレスト」広告動画のスクリーンショット

広告動画では、組織のコミュニケーションにおける悩みを挙げ、その解決法としてギャルマインドの有効性を訴求しています。また動画冒頭では「ギャル式ブレスト(R)︎」を実際に体験したユーザー企業からいただいたコメントも放映されています。

「ギャル式ブレスト(R)︎」の広告動画の放映期間は、2025年10月27日～11月2日の期間。

東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、名古屋エリアのエレベーター内にある「GRAND」の端末で放映されます。ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a-VYCwu00IE ]

CGOドットコム

「世の中のバイブスをアゲる」ことをミッションに、社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行なっております。

主力サービスである「ギャル式ブレスト(R)︎」は、CGOドットコムが独自に開発した「ギャル式ブレスト(R)︎」のフォーマットを使用し、世の中の課題や企業が持つ悩みに対して、新たな切り口から解決に向けた「アイデアのタネ」を発見するプログラムです。

組織内の忖度文化の解消やコミュニケーションの円滑化、アウターブランディングとしてのクリエイティブアイデアの創出をサポートします。

▶︎三菱鉛筆(株)様や東急建設(株)様、札幌市役所様など、40社以上の企業団体様との導入実績

▶︎掲載メディア「news zero」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」「Forbes Japan」「日本経済新聞」「日経MJ」「NHK」「激レアさんを連れてきた。」「スッキリ」など

