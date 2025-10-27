【 愛知県 × eiicon 】愛知県内自動車サプライヤー3社が決定！新規事業開発パートナー募集開始『愛知自動車サプライヤー BUSINESS CREATION 2025』

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン、本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、2025年10月27日より、愛知県とともに、『愛知自動車サプライヤー BUSINESS CREATION 2025（以下 本プログラム）』の実施にあたり、参画する愛知県内の自動車サプライヤー3社（株式会社コーエー・テック、株式会社東海理機、マルハチ工業株式会社）の決定、ならびに各社が募集テーマを発表し、新規事業創出に向けた“共創”を目指すパートナー企業の募集を開始します。

愛知県 × eiicon『愛知自動車サプライヤー BUSINESS CREATION 2025』新規事業開発パートナーの募集を開始

□募集を行うサプライヤー3社と各社の募集テーマ・求める技術・サービス

※企業名五十音順。※募集の詳細は必ず募集ページを参照ください。

株式会社コーエー・テック https://auba.eiicon.net/projects/41900

『画像検査装置の段取り自動化！画像取得・処理・カメラ位置校正・照明セッティングを融合させ、自動設置機能を持った検査装置の開発』

共創パートナーに求める技術・サービス：

1. AIを用いた画像検査条件の最適化や段取り設定システム

2. ユーザーが入力した条件と環境条件の測定システム

3.入力情報を組み合わせてセット条件を自動的に生成する技術 など

株式会社東海理機 https://auba.eiicon.net/projects/44350

『ウェーブスプリングによる介護機器/福祉用具の軽量・薄型化と操作負荷低減に向けた人にやさしい構造革新の共創』

共創パートナーに求める技術・サービス：

1.介護機器における構造/機構設計を行っている企業

2.介護ロボティクス/アシストスーツ開発企業

3.スポーツ用品用衝撃吸収素材メーカー など

マルハチ工業株式会社 https://auba.eiicon.net/projects/22617

『製造業×福祉連携による持続可能な雇用創出のための可視化』

共創パートナーに求める技術・サービス：

1.動作解析、姿勢検知、AIカメラ、ウェアラブルセンサーなどを用いたセンシング技術・計測技術

2.作業動作をAIで解析・分類・スコア化する技術

3.心拍、視線、筋電などの生体データによる集中度・疲労度評価の計測ノウハウ など

□応募方法

「AUBA」内の各社募集ページにて詳細テーマ・応募方法をご確認の上、ご応募ください。



□今後のスケジュール ※スケジュールは変更になる可能性があります。

2025年10月27日 パートナー企業 募集開始

2025年11月28日 パートナー企業 募集締切

2025年12月～ 選考の上、採択企業を決定

採択企業決定以降、インキュベーション・伴走支援

2026年3月 成果発表会（名古屋市内にて開催を予定）



□本プログラムの応募資格

プロダクトや技術をお持ちで、事業化に取り組むことができる法人（企業規模は問わない）





■愛知県 × eiicon『愛知自動車サプライヤー BUSINESS CREATION 2025』

現在、自動車業界は、CASE（ケース）やMaaS（マース）の進展により、「100年に一度の大変革期」とも言われる転換点を迎えています。国際的な通商環境の変化も影響し、業界を取り巻く不確実性は一層高まっており、情報収集や戦略的な備えがこれまで以上に重要となっています。

このような背景を受けて、自動車産業の一大集積地である愛知県では、県内企業が有する高い技術力や製造力を、他企業との“共創”によってさらに発展させ、新たな事業創出につなげていくことを目的に、本プログラムを実施します。

