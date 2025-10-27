＜１１／８（土）・帯広で開催！＞バス運転体験会＆合同就職説明会を開催します

北海道

バス運転手への就職・転職を検討している人はぜひご参加ください。

１ 日時

11月８日（土） 10:00～16:00

２ 場所

帯広運転免許試験場 （帯広市西19条北２丁目）

３ 参加企業

・北海道拓殖バス（株）

・十勝バス（株）

・毎日交通（株）

・士幌交通（株）

・おびうん観光（株）

・（株）つたい

・（有）飛内運輸

４ 実施内容

（１）路線バス運転体験（要予約）

（２）お仕事見学ツアー（要予約）

（３）就職相談ブース

５ 事前予約申し込み先

路線バス運転体験・お仕事見学ツアーはQRコードまたはURLから申し込みください。

＜URL＞

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfovT084v3ZrRxHiOIhs1U97n0VU8BPNRO6qFT9u2ij4X4q3g/viewform

予約期限：11月６日（木）

【お問い合わせ】

北海道十勝総合振興局地域政策課

TEL：0155-26-9014

※イベントの詳細については、下記までご連絡ください。

十勝地区バス協会（北海道拓殖バス内）

TEL：0155-31-8811（受付時間：8:45～17:30）