＜１１／８（土）・帯広で開催！＞バス運転体験会＆合同就職説明会を開催します

バス運転手への就職・転職を検討している人はぜひご参加ください。


１　日時

　　11月８日（土）　10:00～16:00


２　場所

　　帯広運転免許試験場　（帯広市西19条北２丁目）


３　参加企業

　　・北海道拓殖バス（株）


　　・十勝バス（株）


　　・毎日交通（株）


　　・士幌交通（株）


　　・おびうん観光（株）


　　・（株）つたい


　　・（有）飛内運輸


　


４　実施内容

（１）路線バス運転体験（要予約）


（２）お仕事見学ツアー（要予約）


（３）就職相談ブース


５　事前予約申し込み先



路線バス運転体験・お仕事見学ツアーはQRコードまたはURLから申し込みください。


＜URL＞


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfovT084v3ZrRxHiOIhs1U97n0VU8BPNRO6qFT9u2ij4X4q3g/viewform



予約期限：11月６日（木）　






【お問い合わせ】


　北海道十勝総合振興局地域政策課


　TEL：0155-26-9014



　※イベントの詳細については、下記までご連絡ください。


　十勝地区バス協会（北海道拓殖バス内）


　TEL：0155-31-8811（受付時間：8:45～17:30）