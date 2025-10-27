＜１１／８（土）・帯広で開催！＞バス運転体験会＆合同就職説明会を開催します
北海道
バス運転手への就職・転職を検討している人はぜひご参加ください。
１ 日時
11月８日（土） 10:00～16:00
２ 場所
帯広運転免許試験場 （帯広市西19条北２丁目）
３ 参加企業
・北海道拓殖バス（株）
・十勝バス（株）
・毎日交通（株）
・士幌交通（株）
・おびうん観光（株）
・（株）つたい
・（有）飛内運輸
４ 実施内容
（１）路線バス運転体験（要予約）
（２）お仕事見学ツアー（要予約）
（３）就職相談ブース
５ 事前予約申し込み先
路線バス運転体験・お仕事見学ツアーはQRコードまたはURLから申し込みください。
＜URL＞
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfovT084v3ZrRxHiOIhs1U97n0VU8BPNRO6qFT9u2ij4X4q3g/viewform
予約期限：11月６日（木）
【お問い合わせ】
北海道十勝総合振興局地域政策課
TEL：0155-26-9014
※イベントの詳細については、下記までご連絡ください。
十勝地区バス協会（北海道拓殖バス内）
TEL：0155-31-8811（受付時間：8:45～17:30）