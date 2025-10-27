DID/VCプラットフォーム「Elexi（エレクシ）」正式提供開始
株式会社SystemWitch（代表取締役：田中 裕一、以下SystemWitch）は、資格発行団体（Issuer）、一般ユーザー（Holder）、Webサービス事業者（Verifier）の三者をつなぐ分散型ID/検証可能資格（DID/VC）プラットフォーム「Elexi（エレクシー）」の提供を本日より開始します。W3CのDIDおよびVerifiable Credentials Data Model 2.0に準拠し、Revoke機能で失効管理を実現しつつ、オフチェーン検証を前提とした高速な検証APIを提供します。
Elexiは、Issuer向けのSaaS発行コンソール、Verifier向けの検証API、Holder向けのiOS/Androidアプリを一体提供。発行時のネットワーク手数料はElexiが負担し、導入ハードルを大幅に低減します。さらに、必要最小限の情報だけを提示できるプライバシー保護機能（選択的開示）により、ユーザーの個人情報を守りながら確実な証明を可能にします。
背景
オンライン本人確認や業務資格の提示は依然として断片的で、PDF・スクリーンショット・紙証明を前提とした運用が残存しています。結果として、
- なりすまし・改ざん検出の難しさ
- 提示のたびに過剰な個人情報を渡してしまう過剰開示
- 失効・更新の反映遅延
といった課題が生じています。Elexiは、W3C DID/VC 2.0準拠のデータモデルを活用し、失効可能で必要最小限の開示ができるデジタル資格流通を“実務で使える形”で提供します。
Elexiが提供する価値（3つのポイント）
W3C準拠×BlockChain基盤
DID / VC Data Model 2.0準拠。
StateListによるコンパクトなオンチェーン管理とRevoke対応。改ざん耐性と運用効率を両立。
検証はオフチェーンで実施し、速度・コスト・実装容易性を最適化。
最小限の開示で、最大の信頼
Verifierへは必要最小限の属性のみを提示（例：年齢確認なら「20歳以上である事実」のみ）。
プライバシー・バイ・デザインで過剰開示を抑制。
導入しやすい“フルスタック”
Issuer向けSaaS：ノーコードでDID発行・VCテンプレート設計・発行・失効管理。
Verifier向けAPI：オフチェーン検証APIおよびSDK（【言語／FW予定】）。
Holder向けアプリ（iOS/Android）：VCの受領・保管・提示。
発行時のネットワーク費用はElexiが負担し、初期導入の壁を低減。
製品概要
プロダクト名：Elexi（エレクシー）
対象ロール：Issuer（資格発行団体）／Holder（一般ユーザー）／Verifier（Webサービス事業者）
主な機能
Issuer向け：DID発行、VCテンプレート設計、発行・再発行・失効（Revoke）管理、監査ログ
Holder向け：モバイルウォレット（iOS/Android）、複数VCの一元管理、選択的開示
Verifier向け：検証API/SDK、ポリシー（必要属性）定義、監査レポート
技術要素
規格：W3C DID / Verifiable Credentials Data Model 2.0
プライバシー：選択的開示に対応するプライバシー保護設計
検証：オフチェーン検証（高速・低コスト）
料金：お問い合わせください／β期間は無償（条件あり）
提供開始：2025年10月20日
想定ユースケース
- 認可／資格（例：学位、卒業証明、各許認可、行政処分等）のデジタル提示・検証
- 年齢確認や在籍・所属証明、来場者パス（イベント/展示会）
- eKYC/eKYBプロセスの簡素化
- API経由の自動審査やアクセス制御（必要属性のみ検証）
導入メリット（Issuer / Verifier / Holder）
Issuer（発行団体）：改ざん対策、失効管理、配布コスト削減、APIで他システム連携
Verifier（事業者）：過剰開示なしで必要属性だけを高速検証、監査ログ整備
Holder（ユーザー）：自分の証明を自分で管理。必要最小限の情報だけを開示
ロードマップ（一部）
【Q3】相互運用性の強化、Verifier向けSDK拡充
【Q4】国内eKYC/eKYB連携オプション、監査レポート自動化
【Q1】オフライン提示機能、ACDCおよび、対照型P2P通信のサポート
会社概要
会社名：株式会社SystemWitch
代表者：代表取締役 田中 裕一
事業内容：分散型ID/VCプラットフォームの開発・提供、関連ソフトウェア/SDKの開発 ほか
URL：【https://corp.system-witch.com】