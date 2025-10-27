DID/VCプラットフォーム「Elexi（エレクシ）」正式提供開始

株式会社SystemWitch

株式会社SystemWitch（代表取締役：田中 裕一、以下SystemWitch）は、資格発行団体（Issuer）、一般ユーザー（Holder）、Webサービス事業者（Verifier）の三者をつなぐ分散型ID/検証可能資格（DID/VC）プラットフォーム「Elexi（エレクシー）」の提供を本日より開始します。W3CのDIDおよびVerifiable Credentials Data Model 2.0に準拠し、Revoke機能で失効管理を実現しつつ、オフチェーン検証を前提とした高速な検証APIを提供します。

Elexiは、Issuer向けのSaaS発行コンソール、Verifier向けの検証API、Holder向けのiOS/Androidアプリを一体提供。発行時のネットワーク手数料はElexiが負担し、導入ハードルを大幅に低減します。さらに、必要最小限の情報だけを提示できるプライバシー保護機能（選択的開示）により、ユーザーの個人情報を守りながら確実な証明を可能にします。

背景

オンライン本人確認や業務資格の提示は依然として断片的で、PDF・スクリーンショット・紙証明を前提とした運用が残存しています。結果として、

- なりすまし・改ざん検出の難しさ- 提示のたびに過剰な個人情報を渡してしまう過剰開示- 失効・更新の反映遅延

といった課題が生じています。Elexiは、W3C DID/VC 2.0準拠のデータモデルを活用し、失効可能で必要最小限の開示ができるデジタル資格流通を“実務で使える形”で提供します。

Elexiが提供する価値（3つのポイント）

W3C準拠×BlockChain基盤

DID / VC Data Model 2.0準拠。

StateListによるコンパクトなオンチェーン管理とRevoke対応。改ざん耐性と運用効率を両立。

検証はオフチェーンで実施し、速度・コスト・実装容易性を最適化。

最小限の開示で、最大の信頼

Verifierへは必要最小限の属性のみを提示（例：年齢確認なら「20歳以上である事実」のみ）。

プライバシー・バイ・デザインで過剰開示を抑制。

導入しやすい“フルスタック”

Issuer向けSaaS：ノーコードでDID発行・VCテンプレート設計・発行・失効管理。

Verifier向けAPI：オフチェーン検証APIおよびSDK（【言語／FW予定】）。

Holder向けアプリ（iOS/Android）：VCの受領・保管・提示。

発行時のネットワーク費用はElexiが負担し、初期導入の壁を低減。

製品概要

プロダクト名：Elexi（エレクシー）

対象ロール：Issuer（資格発行団体）／Holder（一般ユーザー）／Verifier（Webサービス事業者）

主な機能

Issuer向け：DID発行、VCテンプレート設計、発行・再発行・失効（Revoke）管理、監査ログ

Holder向け：モバイルウォレット（iOS/Android）、複数VCの一元管理、選択的開示

Verifier向け：検証API/SDK、ポリシー（必要属性）定義、監査レポート

技術要素

規格：W3C DID / Verifiable Credentials Data Model 2.0

プライバシー：選択的開示に対応するプライバシー保護設計

検証：オフチェーン検証（高速・低コスト）

料金：お問い合わせください／β期間は無償（条件あり）

提供開始：2025年10月20日

想定ユースケース

- 認可／資格（例：学位、卒業証明、各許認可、行政処分等）のデジタル提示・検証- 年齢確認や在籍・所属証明、来場者パス（イベント/展示会）- eKYC/eKYBプロセスの簡素化- API経由の自動審査やアクセス制御（必要属性のみ検証）

導入メリット（Issuer / Verifier / Holder）

Issuer（発行団体）：改ざん対策、失効管理、配布コスト削減、APIで他システム連携

Verifier（事業者）：過剰開示なしで必要属性だけを高速検証、監査ログ整備

Holder（ユーザー）：自分の証明を自分で管理。必要最小限の情報だけを開示

ロードマップ（一部）

【Q3】相互運用性の強化、Verifier向けSDK拡充

【Q4】国内eKYC/eKYB連携オプション、監査レポート自動化

【Q1】オフライン提示機能、ACDCおよび、対照型P2P通信のサポート

会社概要

会社名：株式会社SystemWitch

代表者：代表取締役 田中 裕一

事業内容：分散型ID/VCプラットフォームの開発・提供、関連ソフトウェア/SDKの開発 ほか

URL：【https://corp.system-witch.com】