焦点工房、秋に向けて人気製品を紹介 - 新作レンズ＆アクセサリー特集- AmazonスマイルSALE対象品も登場！

～秋の撮影に～ 人気ブランドからPIC UP 🍁

株式会社焦点工房第８回 Amazon スマイルSALE：[期間] 2025年 10/27 (月) 9:00 ～ 11/4 (火) 23:59

株式会社焦点工房は、この撮影シーズンに合わせ、人気ブランドのレンズやマウントアダプター、カメラアクセサリーを紹介いたします！

フルサイズミラーレスカメラの普及が進み、交換レンズやマウントアダプターの選択肢も広がる中、

焦点工房の製品は多くのユーザーから注目と支持を集めています。

今年話題となった新製品やロングセラーモデルなど、撮る楽しみを広げてくれるアイテムが勢ぞろい！

国内外の写真愛好家や映像クリエイターからも高く評価されている製品群です。

Thypoch（タイポック）

クラシックデザインと現代的描写を融合した機能美が美しい。

Simera（シメラ） 50mm f/1.4 ASPH \100,000

ライカ製f/1.4シリーズを思わせる描写！話題のレンズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH4T156M?th=1) ▶️

TTArtisan（ティーティーアーティザン）

★️ベストセラー１位

- TTArtisan 25mm F2 マイクロフォーサーズ- 通常価格：\10,100 → \8,585 15％ OFF!- コストパフォーマンス良し！人気のコンパクトレンズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCY9DB26?th=1) ▶️

ポートレイトに風景に人気のオートフォーカスレンズ

SHOTEN（ショウテン）

- TTArtisan AF 75mm F2 Zマウント- 通常価格：\37,620 → \33,858 10％ OFF!- 人物の撮影に最適(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM8MCZ45?th=1) ▶️その他注目商品

使いやすさと造形美を両立したカメラグリップやマウントアダプターが揃います。

- SHOTEN カメラグリップ 富士フィルム X-E5用- 通常価格：\14,880 → \14,136【5％ OFF!】- 天然木で使うほどに手に馴染む(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQTYP65P?th=1) ▶️

距離計連動型 ヘリコイド付きマウントアダプター

MonsterAdapter（モンスターアダプター）

- SHOTEN NF-LM R50 (ニコンFマウントレンズ → ライカMマウント変換)- 通常価格：\22,730 → \21,593【5％ OFF!】- マウント変換 + よりの撮影可能(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGL59PD8?th=1) ▶️

即売れ切れ必須。お見逃しなく↓↓発売から爆発的な人気の電子マウントアダプター。今がチャンス。

Cam-in（カムイン）

- MonsterAdapter LA-FZ1（Fマウントレンズ → Zマウント変換) \56,370- AE/AF撮影可能、電子接点付き！(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT89MH7C) ▶️

職人がハンドメイドで丁寧に仕上げた、人気のカメラストラップ

- Cam-in カメラストラップ リング式 イタリアンレザー LCS-073シリーズ- 通常価格：\3,000 → \2,550【15％ OFF!】- どの色を選ぶ？豊富なガラーバリエーション(https://www.amazon.co.jp/dp/B08Q7H1N4L?th=1&psc=1) ▶️

♪ Amazonブランドページからお好きな商品を ♪

ブランドストアでは、セール対象商品をまとめてご紹介中！

「セールまとめ一覧ページ」からお得なアイテムをぜひチェックしてください☆

銘匠光学 TTArtisan

初心者から中級者のフォトグラファーにとって魅力的なモデルが数多く揃っており、コストを抑えながらも高品質な描写が得られるため、多くのユーザーから高い支持を集めています。

TTARTISANブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/817968A2-2875-4C6E-83B9-3C9F1341045B?ingress=3) →️

七工匠 7Artisans

手頃な価格ながらも独自の描写と高いビルドクオリティを兼ね備えており、特にマニュアルフォーカスやクリックレス絞りを好むユーザーにとっては、操作性に優れたレンズです。

七工匠ブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50BA9834-2CFA-4A05-A722-C0ACB00CC11C?ingress=3) →️

SHOTEN

焦点工房オリジナルブランドSHOTEN（ショウテン）は、性能だけでなく、造形美にもこだわり、高い信頼性と優れた品質を兼ね備えたマウントアダプターを展開しています。

SHOTENブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/17B1F56F-3DC7-41BB-8DED-B9EE68D0B9F4) →️

Fringer

CONTAXレンズ愛好者達により開発された製品です。2013年より高性能でスマートな電子系アダプターの製造に注力しています。

Fringerブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/83E3D167-C76B-4F1C-A88D-898D1DBE25D7?ingress=3) →️

TECHART

オールドレンズなどのマニュアルフォーカスレンズを最新のデジタルカメラでオートフォーカス対応に変換する製品として高い評価を受けており、マニュアルフォーカスレンズ愛好家の間で人気があります。

TECHARTブランドストアがら商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/B1CCF437-33AE-4B0D-BBA6-0819E668D037?ingress=3) →️

cam-in

上質なイタリアンレザー（天然皮革）を使用しており、革本来の香りや色むらが、使い込むほどに味わいを深めます。豊富なカラーバリエーションからお好みに合わせてお選びいただけます。

cam-inブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/08065D36-BBBC-4C6D-AC30-17E18134A785) →️





焦点工房Amazon店はこちら(https://x.gd/L1EZv) →️

株式会社 焦点工房

焦点工房では、信頼性の高いアフターサービスを提供しております。商品に関するお問い合わせ、注文状況の確認、アフターサポートなど、スタッフが親切・丁寧に対応いたしますので、安心してお買い物いただけます。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp)

SNS：

X(https://x.com/ShotenKobo) / instagram(https://www.instagram.com/shotenkobo) / facebook(https://www.facebook.com/SHOTENKOBO)