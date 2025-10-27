不動産テックTRUSTART、「R.E.DATA」に全国2万棟超のホテル登記情報を追加

TRUSTART株式会社

AI×不動産ビッグデータで不動産関連業務のDXを伴走支援するプラットフォーム「R.E.DATA (リデータ)」を開発・提供するTRUSTART株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大江洋治郎、読み：トラスタート、以下「TRUSTART」）は、各種不動産の地番・家屋番号レベルの詳細情報から所有者を瞬時に可視化する不動産オーナーデータベースであるR.E.DATAに、全国2万棟を超えるホテル登記情報の追加を完了したことをお知らせします。

ホテル登記情報追加の背景

訪日外客数が過去最高水準に迫り、日本のホテル市場は今、売買・再開発の機運が急激に高まっています。しかし、その裏側で、対象ホテルの権利関係や担保状況を個別に調査するアナログな初期調査業務がボトルネックとなり、迅速な意思決定を阻害していました。

この度の追加により、R.E.DATAのユーザーは、エリアやアクセス、敷地の広さ、部屋数といった条件で絞り込み、所有権や担保権等のホテル登記情報を瞬時に一括取得することが可能となります。R.E.DATAは、地番や家屋番号レベルの詳細な情報に紐づいた不動産オーナーデータベースとして機能し、不動産事業者や金融機関などは従来の非効率な調査業務から解放され、ホテル売買・再開発における業務効率化と、データに基づく高度な融資戦略を強力に支援します。

不動産事業者にとってのメリット

不動産の売買、仲介、開発、コンサルティングなど、あらゆる業務の質とスピードが向上します。

・調査時間の大幅短縮

ホテルの買収や仲介の検討時、対象物件ごとの登記情報取得が不要になり、初期調査の時間が圧倒的に短縮されます。

・迅速な意思決定

所有者は誰か、担保（抵当権）はついているかといった複雑な権利関係を瞬時に把握。「買うべきか」「仲介に乗り出すべきか」といった経営判断をスピーディーに行えます。

・"攻め"の営業や開発が可能に

特定エリアの所有者構成や、近年どのようなプレイヤーが売買しているかを分析し、重点的に営業すべきエリアやターゲットを絞り込めます。また、 複数のホテルの所有者、敷地面積、建物を地図上で分析し、一体的な再開発のポテンシャルを検討するなど、戦略的な開発計画が可能になります。

金融機関にとってのメリット

融資の審査から担保管理、市場分析に至るまで、より高度で効率的な業務運営が実現します。

・ホテル不動産市場の動向分析

全国のホテルの売買動向、どの金融機関がどのホテルに融資しているかといった市場全体のデータを分析し、自社の融資戦略の立案に役立てることができます。

・新たな融資先の開拓

ホテルの所有権を取得したものの、まだ融資を受けていない事業者などをリストアップし、新規の融資先としてアプローチすることが可能になります。

代表取締役CEO 大江 洋治郎のコメント

日本のホテル市場は今、極めてダイナミックな変化の局面にあります。このような状況下で、従来の「勘と経験」に頼った非効率な不動産調査は、ビジネスチャンスを逃す大きな要因となりかねません。

ホテルの登記情報をデータで一覧化することは、単なる「情報収集の効率化」に留まりません。不動産事業者には「データ」という新たな武器を提供し、ビジネスチャンスを能動的に創出することを可能にします。また、金融機関にとっては、融資プロセスの質とスピードを向上させ、より高度なリスク管理を実現するための重要なインフラとなります。私たちは、このインフラを通して産業の活性化と、不動産関連市場のDXに貢献してまいります。

今後の展開

当社では、「不動産ビッデータの全アセット網羅」を目標に、R.E.DATAに各種アセットタイプを順次拡充しております。ホテルの登記情報に続き、2025年11月には工場・駐車場、12月には倉庫の登記情報を追加する予定です。今後も、産業用不動産の登記情報を一括で取得・分析し、当該不動産の売買・開発における営業活動や戦略立案に役立てたいという企業のニーズに応え、サービス拡充に邁進してまいります。

＜クラウド型の不動産ビッグデータプラットフォーム「R.E.DATA Plus」について＞

日本全国から多種多様な不動産ビッグデータを日々タイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人のプロファイリング、日常業務の効率化を可能にする「R.E.DATA Plus」をご提供しております。

「R.E.DATA Plus」は、インターネット上に存在しない役所や現地のみに存在するアナログな不動産情報を中心にビッグデータを形成しており、全国の「相続」「売買」などの不動産の異動登記情報や「アパート」「マンション」「ビル」「工場」「倉庫」「太陽光パネル」などのアセットタイプを、ユーザー自らが自由に選択して閲覧することができ、さらに「用途地域」、「土地面積」、「最寄りの公示価格」などで抽出条件を設定することも可能な不動産ビッグデータ閲覧サービスです。不動産・金融・インフラ・士業など、多種多様な業界にご活用いただいております。

＜TRUSTART株式会社概要＞

【会社】TRUSTART株式会社

【代表者】代表取締役 大江 洋治郎

【事業内容】不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

【本社】東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館7階

【設立】2020年5月

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ : https://www.trustart.co.jp/contact/