圃場のドローンセンシング代行、最新トラクターやコンバインのシェアリングサービスを開始
ABC株式会社
ABC株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、営農支援サービス『ハタスケ』において農機具のシェアリングサービスを2026年1月より開始します。先行エリアは兵庫県北部と鳥取県西部です。あわせて農業ドローンによる圃場センシング代行サービスを開始予定です。詳細は提供開始時にご案内します。
本事業は農林水産省の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業」による補助を受けての実施を予定しています。
【特徴】
・GPS搭載トラクター、食味センサー搭載コンバインなどの最新農機具のシェアリング
・トラクターやコンバインの農作業代行
・農業ドローン圃場センシングで生育状況を可視化。施肥や収穫計画に活用可能
■サービス概要（シェアリング、農作業代行）
農作業クラウドソーシングサービス『ハタスケ』から利用者が必要な時に予約します。受け渡し支援から返却点検、精算までを一元管理します。
【提供機材例】トラクター（GPS搭載）／コンバイン（食味センサー搭載）※在庫により変動
■サービス概要（農業ドローン圃場センシング）
ドローンで圃場を撮影し、生育ムラやストレス兆候を解析します。レポートとマップを提供し、可変施肥や収量見込みの判断材料を提示します。航空法に基づく許可・承認の下で実施します。※飛行可否は天候・空域条件により変動
■提供開始・エリア
・レンタル開始：2026年1月
・先行エリア：兵庫県北部、鳥取県西部
・圃場センシング：提供開始時期・料金は後日告知
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LrQODKb1S4s ]
■会社概要
ABC株式会社
名古屋市中村区名駅２－４５－１４
会社HP: https://abckk.dev
ハタスケ:
https://hatasuke.abckk.dev