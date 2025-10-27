圃場のドローンセンシング代行、最新トラクターやコンバインのシェアリングサービスを開始

ABC株式会社

ABC株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、営農支援サービス『ハタスケ』において農機具のシェアリングサービスを2026年1月より開始します。先行エリアは兵庫県北部と鳥取県西部です。あわせて農業ドローンによる圃場センシング代行サービスを開始予定です。詳細は提供開始時にご案内します。

本事業は農林水産省の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業」による補助を受けての実施を予定しています。

【特徴】

・GPS搭載トラクター、食味センサー搭載コンバインなどの最新農機具のシェアリング

・トラクターやコンバインの農作業代行

・農業ドローン圃場センシングで生育状況を可視化。施肥や収穫計画に活用可能

■サービス概要（シェアリング、農作業代行）

農作業クラウドソーシングサービス『ハタスケ』から利用者が必要な時に予約します。受け渡し支援から返却点検、精算までを一元管理します。

【提供機材例】トラクター（GPS搭載）／コンバイン（食味センサー搭載）※在庫により変動

■サービス概要（農業ドローン圃場センシング）

ドローンで圃場を撮影し、生育ムラやストレス兆候を解析します。レポートとマップを提供し、可変施肥や収量見込みの判断材料を提示します。航空法に基づく許可・承認の下で実施します。※飛行可否は天候・空域条件により変動

■提供開始・エリア

・レンタル開始：2026年1月

・先行エリア：兵庫県北部、鳥取県西部

・圃場センシング：提供開始時期・料金は後日告知

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LrQODKb1S4s ]

■会社概要

ABC株式会社

名古屋市中村区名駅２－４５－１４

会社HP: https://abckk.dev

ハタスケ:

https://hatasuke.abckk.dev