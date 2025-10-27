ママの“リアルな声”が企業のファンをつくる

株式会社キッカケ

子育て中のママに“自分を大切にできる時間”を提供する体験型コミュニティ「ママファースト」（運営：株式会社キッカケ）は、このたび「ママの衣・食・住」に寄り添う企業様とのパートナーシップを本格始動します。

私たちは、ママたちのリアルな声と体験を通して、SNSを中心に「共感を生む情報発信」を展開。単なる広告ではなく、“ママの本音”から生まれる信頼感とブランド好感度を企業様と一緒に育てていきます。

■衣：ママの「きれい」と「快適」を両立するブランドへ

「子育て中でもおしゃれしたい」「動きやすくてキレイ見えする服が欲しい」--。

ママファーストでは、ファッション・美容・ライフスタイルブランド様とコラボし、実際のママモデルによるSNS発信やリアルイベントを企画。

アパレルブランド・コスメメーカー・アクセサリーブランド・美容室・エステサロンなど、「ママの輝きを応援する企業様」との協業を募集しています。

■食：日常の“ひと口の幸せ”を届ける企業へ

ママにとって食事は家族の健康を守る大切な時間。

忙しい中でも“おいしく・安心・手軽”な食品やサービスを紹介することで、多くのママの共感を得ています。

地元食材を扱うメーカー、無添加食品、冷凍宅食、健康スイーツ、カフェ、惣菜ブランドなど、「ママの食卓を支える企業様」との連携を歓迎します。

試食会やコラボランチ会など、“リアル×SNS”を融合した発信が可能です。

■住：暮らしを豊かにする企業と共に

「自分の時間がとれない」「家事をもっとラクにしたい」--そんな声に寄り添うのがママファーストの使命。

住宅関連企業、インテリアブランド、家電メーカー、リフォーム業者、保険・住宅ローン会社、整理収納・家事代行など、“ママの暮らしを支える”業界の皆さまとの協業を求めています。

ママのリアルな体験発信を通じて、ブランドの“信頼”と“体験価値”を届けます。

■ママの声 × SNS発信で、リアルな共感を生むマーケティングを

ママファーストはInstagramやX（旧Twitter）などSNSでの発信力を活かし、企業様の商品・サービスを「ママ視点」で紹介。

単なるPR投稿ではなく、実際に使用・体験した“リアルな感想”を通じて、他のママたちへ自然に広がる「共感型プロモーション」を展開しています。

現在、ママたちが共感し合うフォロワーコミュニティは全国に拡大中。

企業様とのタイアップ投稿、試供イベント、座談会企画など、柔軟にご提案いたします。

■お問い合わせ

ママの暮らしに寄り添う企業様と一緒に、社会をもっと“ママに優しい世界”へ。

衣食住いずれの分野でもお気軽にご相談ください。

📩お問い合わせはこちら：info@kikkake-fukugyou.com

📍運営：株式会社キッカケ（ママファースト運営事務局）