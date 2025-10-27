株式会社アイム・ユニバース 代表取締役CEO 藍川眞樹、TIME誌「CEO HORIZON」に選出

株式会社アイム・ユニバース

株式会社アイム・ユニバース（本社：東京都杉並区）は、当社 代表取締役CEOの藍川眞樹が、2025年10月27日発刊の米国TIME誌（アジア版）の特集「CEO HORIZON: Exploring Tomorrow’s Business Icons（明日のビジネス界を担うリーダーたち）」に選出・掲載されたことをお知らせいたします。

本特集は、日本で活躍する革新的なリーダーを取り上げ、未来のビジネスを牽引する次世代経営者を紹介するものです。

当社は、不動産開発を通じて、住まい・防災・文化・エンターテインメントを融合させた”日本発の街づくりモデル”を推進し、家族の安心と豊かさを両立する新しいライフスタイルを提案しています。その理念や取り組みが、未来を見据えた都市モデルとして高く評価されました。

詳しいインタビュー内容は、TIME誌のWEB記事でご覧いただけます。

▶https://time-ceohorizon.com/aikawa_masaki/

■ 代表コメント

株式会社アイム・ユニバース 代表取締役CEO 藍川眞樹

「世界的に影響力のあるTIME誌にご掲載いただけたことを、大変光栄に存じます。

私たちは、”世のため、人のためになるものを世の中に創造する”という理念のもと、人・地域・文化が調和する持続可能な社会モデルの実現に取り組んでおります。

今後も、日本から世界へ、心が豊かになる暮らしを発信し続けてまいります。」

掲載情報

- 掲載誌：米国TIME誌（アジア版）- 発刊日：2025年10月27日号- 特集名：「CEO HORIZON: Exploring Tomorrow’s Business Icons」- WEB記事：https://time-ceohorizon.com/aikawa_masaki/

株式会社アイム・ユニバースについて

株式会社アイム・ユニバースは、注文住宅・分譲住宅・リゾート邸宅の開発を手がける総合住宅メーカーで、関東各都県および沖縄を中心に約2,000棟の分譲実績を誇ります。

「特別な仕様を標準仕様に」「特別な時間を日常の時間に」をコンセプトに、高断熱性能・自然素材・非日常の解放感を兼ね備えたリゾート邸宅ブランド「＆RESORT HOUSE」を展開しています。

現在は「木と共に生きる住宅」「災害に強い住宅」「EVとの暮らし」といった新たな価値を住まいに取り入れ、EVとの連携やレジリエンス性能を備えた次世代型住宅の普及にも取り組んでいます。

今後も家族が安心して長く暮らせる住宅を追求し、未来のライフスタイルを創造する住まいづくりを進めてまいります。

公式HP：https://aim-universe.co.jp/