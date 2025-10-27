次世代超急速充電器「SERA-400」をJapan Mobility Show 2025に展示

株式会社東光高岳【SERA-400】

株式会社東光高岳（以下「東光高岳」）は、株式会社e-Mobility Powerと共同開発中のEV用急速充電器「SERA-400」を、Japan Mobility Show 2025のHyundai（ヒョンデ）ブース（東展示棟 東６ホール）にて展示することをお知らせします。

「SERA-400」は、CHAdeMO規格として世界初となる、一口最大出力350kW（総出力400kW）の次世代超急速充電器であり、2025年5月15日に製品発表を行いました。

EV充電インフラの未来を支える主力製品として、スタイリッシュなデザインと高い操作性を兼ね備える「SERA-400」をぜひ会場で直接ご覧いただき、その革新性と可能性を体感してください。Hyundai（ヒョンデ）ブースにて、ご来場を心よりお待ちしております。

■ 「Japan Mobility Show2025」 開催概要

会 期： 2025年10月30日（木）～11月9日（日）

会 場： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明）

主 催： 一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）

コンセプト： 「ワクワクする未来を、探しに行こう！」

特 徴： 未来モビリティ体験、文化展示、スタートアップ共創

規 模： 480社超（完成車メーカー、二輪、商用車、IT・通信等）

公式サイト： https://www.japan-mobility-show.com/

■ Hyundai（ヒョンデ） 出展概要

公式サイト： https://www.hyundai.com/jp/brandstory/jms2025

■ 今後の「SERA」シリーズのラインアップ

現在、CHAdeMO規格としては世界初となる一口最大出力350kW（総出力400 kW）の次世代超急速充電器の開発を、ＥＶ充電サービス事業者である(株)e-Mobility Powerと共同で進めており、2025年5月15日に製品発表会を行いました。※1

2025年度内の出荷開始を予定しており、この次世代超急速充電器が完成した時点での東光高岳の急速充電器「SERA」シリーズのラインアップは下記となる予定です。



※1 2025年5月15日

「最大出力350kW/口、最大電圧1,000V 次世代超急速充電器「SERA-400」を初公開

～存在感と高い操作性を追求したスタイリッシュなデザイン～」

https://www.tktk.co.jp/news/entry/000522.html

■SERAラインアップ

今後もラインアップの拡充を進めるとともに、お客さまニーズを先取りした提案、製品やサービスの組合せで高い付加価値を提供し、ＥＶ充電インフラ整備に貢献してまいります。



以 上