キャンセル料の請求・回収業務を自動化する『Payn（ペイン）』、ゴルフ場向け基幹システムを展開する株式会社クリエートとシステム連携を開始

Payn株式会社

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn（ペイン）」を提供するPayn株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山下恭平、以下「当社」）は、ゴルフ場向け基幹システム「PROUD PARTNER S」を展開する株式会社クリエート（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：波多野淳、以下「クリエート」）とシステム連携を開始いたしました。

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」

当社はゴルフ場、宿泊施設、飲食店など、キャンセルポリシーを設ける事業者向けに、キャンセル料の請求および回収業務を自動化する請求ツール「Payn」( https://payn.io ）を提供しています。

これらの予約が発生する業界では、予約したお客様が来ない無断キャンセル（いわゆる「ノーショー」）や、キャンセル料請求に伴う業務負担、さらに請求しても支払われない未回収リスクなど、キャンセルに起因する多くの課題が存在しています。

こうした業界課題を解決すべく、当社は2022年3月に創業し、同年10月に「Payn」をリリースしました。現在では、ゴルフ場や宿泊施設、飲食店を中心に、全国の様々な事業者に導入いただいております。

連携の内容

今回の連携により、「PROUD PARTNER S」内に登録された予約データをAPI経由で「Payn」に自動連携することが可能となりました。これにより、これまで手作業で行っていたキャンセル料請求のための請求先情報の手入力が不要となり、業務効率が格段に向上します。

さらに、「Payn」では予約データに基づいて、キャンセル料の請求書作成、メッセージ送信、リマインド通知、入金管理・回収といった一連の業務をすべて自動化できます。これにより、スタッフの負担を大幅に軽減しつつ、請求漏れや対応遅れを防ぎ、回収の機会を最大化します。

なお、本機能は「PROUD PARTNER S」をご利用中のゴルフ場様であれば、初期費用・月額費用ともに無料でご利用いただけます。

※当社サービスは、キャンセル料が回収できた場合のみ手数料が発生します。

Payn独自の特許技術を活用

本連携については当社が2023年10月に取得した「様々な媒体から予約データを取得し、シームレスにキャンセル料を請求することが可能になる技術」の特許を活用した連携となっております。

当社は宿泊業界や飲食業界など、様々な業界で顧客管理、予約管理を提供しているシステムとの連携を積極的に行っていき、キャンセル料請求業務の負荷を軽減していきます。

Payn（ペイン）、予約管理サービス等と連携してシームレスにキャンセル料を請求する特許を取得

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000108402.html

特許のイメージ図株式会社クリエートについて

1967年の創業時、世にPCが普及する前からゴルフ場専門の基幹システムの開発・運営を行っております。『ビジネスとはいえ人対人』をモットーに本当に便利なシステムを開発し提供します。



代表者 ：代表取締役 波多野 淳

住 所 ：東京都武蔵野市関前5-11-19

設 立 ：1967年6月

事業内容 ：ゴルフ場 基幹システムの設計・製造・販売・運用保守サポート、ホームページ制作および

運用保守 等

Webサイト：https://www.create-golf.co.jp

代表者プロフィール

Payn株式会社

代表取締役CEO 山下 恭平

横浜市出身。ヤフーや自身で創業したスタートアップ「宿泊予約の売買サービス Cansell」などを経て、2022年3月にPayn株式会社を設立。Cansellでは、数億円の資金調達や東洋経済すごいベンチャー100に選ばれるも、2020年のコロナ禍をきっかけに事業状況が悪化し、2022年3月に会社が破産。

これらの経験を糧にPayn株式会社を創業し、新しいチャレンジへ。スタートアップの創業は2社目。

会社概要

社名 ：Payn株式会社

住所 ：東京都中央区日本橋兜町5-1

代表者 ：代表取締役CEO 山下 恭平

設立 ：2022年3月

会社HP：https://payn.io/about