医療機関専売スキンケアブランド「CLIGRAM （カリグラム）」より、『オールスターコフレ2025』10月29日発売開始

株式会社ヘッドスプリング（所在地：東京都新宿区／代表取締役：泉 成人）は、医療機関専売スキンケアブランド「CLIGRAM（カリグラム）」より、『オールスターコフレ2025』を、2025年10月29日（水）に期間・数量限定発売いたします。

『カリグラム オールスターコフレ2025』は、定番人気ブライトケアラインを一度にご体感いただけるホリデーシーズンにぴったりの特別仕様のクリスマスコフレです。

シリーズで圧倒的な支持を集める「コジブライト」や、頑固な色素トラブルにアプローチする「コジブライトショット」の現品サイズに加え、肌の透明感を底上げする「コジブライトローション」、さらに2025年8月に新登場した「クイッククレンズ」「モイストクッションウォッシュ」のミニサイズもご体感いただけます。

ハイドロキノンではない選択肢

「美白といえばハイドロキノン」。

長年にわたり美白ケアのスタンダードはハイドロキノンでした。カリグラムブライトケアシリーズの主成分である安定型コウジ酸誘導体*¹は、アレルギーリスクが比較的少なく、色素悩みにより安全で継続的なケアを可能にする成分として注目されています。



高濃度*²コウジ酸誘導体*¹配合アイテム

・「コジブライト」（クリーム） 現品サイズ

安定型コウジ酸誘導体*¹を高濃度*²に配合することで、あらゆる色素トラブルにアプローチする機能性クリーム。3種のビタミンＣ*³やナイアシンアミド*⁴などを配合し、肌にツヤや透明感を与えます。



・「コジブライトショット」（ポイント用クリーム） 現品サイズ

シリーズ最高濃度のコウジ酸誘導体*¹とＷパンテノール*⁵が色素トラブルへ集中的にアプローチ。頬や額、口の周りなど気になる部分へのポイントケア。肌への浸透*⁶を高めた処方でより透明感を与えます。



・「コジブライトローション」（化粧水） ミニサイズ

ガラクトミセス培養液*⁷を中心に、コウジ酸誘導体*¹や油溶性ビタミンＣ*⁸を配合し、肌へ透明感をもたらします。みずみずしく透き通るような肌へ導きます。



今夏発売の新商品 大人気Ｗ洗顔シリーズ

・クイッククレンズ（クレンジング） ミニサイズ

肌へのやさしさと洗浄スピードを両立させたクレンジングジェル。美容成分をふんだんに配合し、うるおいを守りながら素早く皮脂やメイク汚れをオフします。つっぱり感のないマイルドな洗い上がりです。

・モイストクッションウォッシュ（洗顔料） ミニサイズ

噴射式の濃密泡にプロテアーゼ*⁹を配合することで肌の隅々まで密着し汚れをスッキリ落とします。3種の洗浄成分*¹⁰で優れた洗浄力と低刺激を両立させ、摩擦を起こさずしっかりオフします。

2025年10月29日発売

CLIGRAM オールスターコフレ2025

価格：19,250円（税込）

【セット内容】

現品サイズ

・コジブライト（クリーム）30g

・コジブライトショット（ポイント用クリーム） 20g

特典（ミニボトル）

・コジブライトローション（化粧水） 20g

・クイッククレンズ（クレンジング） 20g

・モイストクッションウォッシュ（洗顔料）50g

・カリグラムオリジナルタオル

¹ジパルミチン酸コジク（整肌成分） ²取り扱い製品比 ³テトラヘキシルデカン酸アスコビル、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Ｎａ、アスコルビルリン酸Ｎａ（整肌成分） ⁴ナイアシンアミド（整肌成分） ⁵パンテノール、パンテニルエチル（整肌成分） ⁶角質層まで ⁷ガラクトミセス培養液（整肌成分） ⁸テトラヘキシルデカン酸アスコビル（整肌成分） ⁹プロテアーゼ（角質柔軟成分） ¹⁰パルミチン酸、ミリスチン酸、ＴＥＡ、ココイルメチルタウリンＮａ、ラウロアンホ酢酸（洗浄成分）

CLIGRAM（カリグラム）とは

美容医療と共鳴するコスメシューティカル。



“Evidence Based Cosmetics”の考え方を基に、医療機関でも実績のある成分や注目成分を、臨床データに基づく最適な濃度で配合した医療機関向け高濃度スキンケアシリーズです。

肌にとって不要なものは極力排除し、主役級の有用成分を厳選・高濃度で配合したシンプルな処方設計により、最短距離で結果へ導きます。



常に美容医療の先端を見つめながら製品開発に全力を注ぎ、美容医療と連動させて美しさを積み上げていく「トータルビューティプログラム」を提案しています。

【CLIGRAM】

