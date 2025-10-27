富士通メインフレーム資産のモダナイゼーションをテーマにセミナーを開催

東京システムハウス株式会社

東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「東京システムハウス」）と株式会社エクサ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：林 勇太、以下「エクサ」）は、2025年11月26日（水）に、富士通メインフレーム資産を最大限に活かすモダナイゼーションをテーマとした共同セミナーを開催いたします。

■開催の背景

多くの企業において、老朽化したレガシーシステムが、保守費用の高騰によるIT予算の圧迫や、硬直化したシステム構成、技術者不足などにより、DX推進の大きな課題となっています。特に、富士通のメインフレームをご利用のお客様は、2035年の保守サポート終了が発表されており、システム刷新の必要性が一層高まっています。

こうした状況を踏まえ、本セミナーでは、エクサのメインフレーム互換Javaフレームワークと東京システムハウスの「opensource COBOL 4J」を組み合わせたマイグレーションノウハウを活用し、既存資産を最大限に活用しつつ、リスクとコストを抑えた未来志向のIT基盤への移行手法をご紹介します。システム刷新のロードマップを検討されているお客様は、ぜひご参加ください。両社の専門家が、貴社のIT戦略を成功に導くためのヒントをお届けします。

《こんな方におすすめ》

・COBOL技術者の不足に不安がある

・AIMアプリケーションを活かしながらJavaへ移行したい

・メインフレームの運用コストを削減したい

・オープン環境への移行を検討しているが、どこから始めてよいか分からない

■セミナー概要

日 時 ： 2025年11月26日（水） 15:00-16:00（講演：40分）

形 式 ： オンライン配信

参加費 ： 無料 ＜事前登録制、申込締切：11月25日（火）12時＞

対 象 ： 富士通メインフレームの保守・運用・企画に携わる方

IT資産の老朽化にお悩みの情報システム部門の方

メインフレーム移行やDX戦略の推進を担当されている方

申 込 ： https://www.exa-corp.co.jp/events/004543.html

【プログラム】

15:00～15:05 オープニング

15:05～15:25 富士通メインフレームからの脱却と未来志向のIT基盤へ（エクサ）

15:25～15:45 opensource COBOL 4Jが実現する、COBOL資産の確実なJava継承と戦略的二刀流移行（東京システムハウス）

15:45～16:00 質疑応答

■会社概要

会社名：東京システムハウス株式会社

所在地：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

代表者：代表取締役 林 知之

設立：1976年11月

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

東京システムハウス株式会社

デジタルエンタープライズ事業部 マイグレーションソリューション部

E-mail：mms@tsh-world.co.jp

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。