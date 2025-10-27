AI医療機器のアイリス、新型コロナ判定AI機能搭載「nodoca 3」を提供開始

アイリス株式会社

アイリス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：沖山翔、以下 当社）は、AI搭載カメラ型医療機器「nodoca(R)」に、新型コロナウイルス感染症を判定対象とする新機能を追加搭載し、「nodoca 3」として10月26日より提供を開始しました。本機能はのどの写真を用いて新型コロナを判定するAI医療機器として日本で初めて※1医療機器承認を受けたもので、2025年10月2日付で薬事承認を取得しました※2。

「nodoca」は従前、インフルエンザ感染症の診療において、全国の医療機関において10万人以上の診断に活用されてきました。このたび追加された新型コロナ判定機能は、新たな咽頭画像データを加えた100万枚を超える医療画像データベースを元に開発された新AIを搭載し、インフルエンザ検査と併せて、のどの画像と診療情報等をもとに新型コロナの判定に用いられます。これにより「nodoca」はインフルエンザと新型コロナの両疾病をカバーし、発熱外来での診療支援の幅が拡大されます。

今後も当社は、AI技術を活用した医療機器の開発と研究を通じて、現場の課題に向き合い、より持続可能な医療体制の構築に尽力してまいります。



※1 PMDAが公開する承認された医療機器一覧のうち、2020年1月15日（COVID-19発症例の国内一例目の確認日）以降を当社が確認した結果

※2 日本初、のどの写真を用いてコロナを判定するAI医療機器が薬事承認を取得

■nodocaについて

nodocaは、咽頭（のど）の画像と問診情報等をAIが解析し、インフルエンザに特徴的な所見等を検出することでインフルエンザの診断に用いるAI医療機器です。nodocaは累計100施設超の国内医療機関が関わり開発されました。 併せて「日本救急医学会推薦AI研究」としての研究開発、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による事業化支援、国立研究開発法人 産業技術総合研究所の国産スーパーコンピューター「ABCI」の活用など、医学×情報工学の「産官学医」が連携して開発されました。今回、インフルエンザ判定と併せて活用できる、新型コロナウイルス感染症に関する機能が追加され、発熱外来における初期対応の幅が広がりました。

■ アイリスについて

「みんなで共創できる、ひらかれた医療をつくる。」をミッションに掲げ、2017年に創業。現役医師である代表・沖山をはじめ、医療従事者、厚生労働省・経済産業省ほかの行政出身者、AI医療領域に特化したデータサイエンティスト、大手医療機器メーカー出身者など多数のプロフェッショナルが揃い、深層学習技術（AI技術）を活用し、医師のもつ匠の技をデジタル化するAI医療機器を開発しています。

【会社概要】

・会社名：アイリス株式会社

・代表取締役：沖山翔

・事業内容：AIを用いた医療機器の開発・製造・販売及び機械学習技術の研究開発

・設立：2017年11月

・本社所在地：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 八重洲セントラルタワー7階

・企業URL：https://aillis.jp/