【第67回シェアシマ商品開発セミナー】消費者に刺さる商品開発！トレンドや裏付けを活かした提案力強化 ～データ・プロの知見に基づいた感覚に頼らない商品づくり～

食品の企画開発をサポートする「シェアシマ」を運営するICS-net株式会社（本社：長野県長野市南石堂町1972、代表取締役：小池祥悟）は、食品業界に携わる人のためのオンラインセミナーを定期開催しております。オンラインセミナーの詳細はこちら：https://shareshima.com/seminars(https://shareshima.com/seminars)

■第67回 シェアシマ商品開発セミナー

消費者の心をつかむ商品づくりに必要なのは、感覚だけに頼らない“裏付け”と“提案力”。本セミナーでは、最新トレンドやデータ分析、専門家の視点を活かした“刺さる提案”のつくり方を解説します。社内を納得させる企画設計力、顧客に響く商品コンセプトの磨き方、両面の提案力を強化し、根拠ある商品開発を支援します。

登壇者に直接質問できるQ&Aコーナーも実施します。商品開発の現場で即戦力となる情報を、ぜひこの機会にご活用ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

テーマ：消費者に刺さる商品開発！トレンドや裏付けを活かした提案力強化 ～データ・プロの知見に基づいた感覚に頼らない商品づくり～[表: https://prtimes.jp/data/corp/42412/table/127_1_269c3e9e84d29eba6c268bd70ee7407f.jpg?v=202510271027 ]プログラム

1.シェアシマ事務局より

セミナーの注意事項など

2.製品・サービス紹介

１.『機能性を伝えたいメーカー様必見！企画～販促まで、商品価値を向上させるためのアプローチとは？』

エムスリー株式会社

ヘルスケア市場の拡大に伴い、健康を訴求する食品は増え続けています。しかし、市場の激化によって他社との差別化が難しくなり、画期的な新商品は生まれにくくなっています。本セミナーでは、臨床の現場に立つ医師の知見を活用し、消費者の支持を獲得しながら売上を最大化するための商品開発戦略を、企画から販促まで具体的に解説します。

２.『消費者の「声」×「行動」から導く食トレンド』

株式会社SARAH・フェリカネットワークス株式会社

食品市場データを扱うSARAH社とフェリカネットワークス社が共催し、生活者の「意識」と「購買行動」を掛け合わせた分析事例をご紹介。コンビニ・スーパーなど中食市場で成果を求める企業に最適の内容です。食トレンドの捉え方や商品提案の着眼点など、商品企画・提案にすぐ使える実践的なヒントをお届けします。

3.その他

次回のご案内など

14:45終了予定

※暫定のプログラムになります。時間は目安ですので多少前後します。

※都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。

「シェアシマ」について

詳細を見る :https://shareshima.com/seminars/20251112

シェアシマは、「その原料シェアしませんか？」をサービス名の由来とした、食品開発をサポートするWEBプラットフォームです。食品原料のサプライヤーとバイヤーが集うWeb原料検索サービスからスタートし、商品開発に役立つ情報を提供する「シェアシマセミナー」、商品を製造したい人と工場をつなげる「シェアシマOEM」、商品情報をWeb上に集めたデータベース「シェアシマ製品情報サーチ」、未利用原料の出品や商品化を支援する「アップサイクル・フード」の他、食品業界に携わる方へ向けて情報発信をしております。会員数は5,000名を突破（2025年3月時点）。食品業界のお困りごとを解決することでサプライチェーン変革を起こし、業務効率化や食品ロス削減に貢献します。

会社概要

本社所在地：長野県長野市南石堂町1972

代表者：代表取締役 小池祥悟

設立：2017年8月21日

事業内容：Webプラットフォーム「シェアシマ」運営事業（原料検索サービス、メディア、製品データべ―ス、OEMマッチング、セミナー、アップサイクル・フード事業）、食品輸入商社事業

Webサイト：https://www.ics-net.com

E-mail・pr@ics-net.com