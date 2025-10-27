次世代型ショップ「THE [ ] STORE」にアパレルブランド「APPLEBUM」が出店決定
株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表取締役社長 CEO：林 紘祐、以下「SUPER STUDIO」）と三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「三井不動産」）が「RAYARD MIYASHITA PARK」にて展開する「THE [ ] STORE（ザ・ストア）」に、アパレルブランド「APPLEBUM（アップルバム）」が2025年10月27日（月）～11月4日（火）の期間限定で出店いたします。
出店概要
ブランド名
APPLEBUM／https://applebum.jp/
出店期間
2025年10月27日（月）～11月4日（火）
販売予定の商品
※金額は税込にて記載
シリーズの中でもひときわ異彩を放つエピソード「STAR WARS: VISIONS - The Duel 」。
そのキャラクターデザインと世界観を手がけたアーティスト 岡崎能士（Takashi Okazaki） 氏のアートワークを中心に、APPLEBUMが制作を担当したカプセルコレクションを販売いたします。
また、店内には装飾として「The Duel」の世界を感じることができる特別なアートが施されています。
会場では、岡崎氏による『The Duel』制作時の原画やスケッチをはじめ、
スター・ウォーズ公式コミックの実物、原画を拡大した迫力のアートウォール、
さらにLEDビジョンによる映像演出を通じて、作品に宿る“静と動の美”が織りなす空間を演出します。
『AFRO SAMURAI』や『STAR WARS: VISIONS - The Duel 』を通じ、 “日本の魂”と“ストリートカルチャー”を融合した唯一無二の世界を描く、 世界を舞台に活躍するアーティスト岡崎能士氏の世界観をご堪能下さい。
詳細ページ：https://applebum.jp/blogs/feature/takashi-okazaki-star-wars-collection-produced-by-applebum
・“YODA” Long Sleeve Shirt 25,300円
・“YODA” Pigment Dyed T-shirt 13,200円
・“DARTH VADER” T-shirt 9,900円
・“THE DUEL : PAYBACK” Sweat Hoodie 24,200円
・“C3PO & R2D2” 掛け軸 88,000円
※本製品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画・製造したものです。
店舗位置
RAYARD MIYASHITA PARK North 2F
東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号
アクセス
JR・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩3分
営業時間
11:00～21:00
APPLEBUMについて
2005年に東京で誕生したAPPLEBUM（アップルバム）は、HIP HOPカルチャーをルーツに持つストリートファッションブランドです。
ブランド名は、A Tribe Called Questの名曲「Bonita Applebum」に由来しています。
この曲のように -- 他とは違うオリジナルなクリエイティブで、ジャンルを飛び越えた存在になりたいという想いが込められています。
ブランドの理念は「反骨、発明、ユーモア」。
既成概念に縛られず、自分たちらしい視点で時代を切り取り、日常の中に"気づき"と"遊び心"を生み出すことを大切にしています。
現在、APPLEBUMは日本国内のみならず、アジア・アメリカ・ヨーロッパへと展開を広げ、世界中のカルチャーラバーから支持を集めています。
ブランド公式サイト：https://applebum.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/applebum_tokyo/
公式オンラインストアInstagram：https://www.instagram.com/applebum_online_store/
公式facebook：https://www.facebook.com/applebum.tokyo
公式X（旧Twitter）：https://x.com/APPLEBUM_TOKYO
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCTtqjOZUfcPad-IlweCuBVg?app=desktop
公式LINEアカウント：https://page.line.me/wcm6773k
岡崎能士氏について
漫画家/イラストデザイナーとして国内外で活動。1999年から自費出版誌『ノウノウハウ』で連載していた漫画『AFRO SAMURAI』がプロデューサー＆声優のサミュエル・L・ジャクソンによりアニメ化され北米で大ヒットし高い評価を受ける。続編「AFRO SAMURAI:RESURECTION」が第61回エミー賞「長編アニメ部門」にノミネート。他にも『STAR WARS: VISIONS - The Duel』『ニンジャバットマン』『SOUND & FURY』キャラクターデザイン、映画『サマーウォーズ』『竜とそばかすの姫』アバターデザイン、『Ghost of Tsushima』限定ポスター制作、マーベルコミックのカバーアートなど多数参加。
THE [ ] STOREについて
THE [ ] STOREは、SUPER STUDIOと三井不動産がEC/D2Cブランドへ提供するOMOソリューションのひとつです。来店者は自らのスマートフォンを使って二次元バーコードから商品を購入できます。出店するEC/D2Cブランドは、オンラインだけでなく、オフライン（リアル店舗）での購入データもecforceで一元管理できるようになるため分析がしやすく、顧客体験を向上するためのCRM施策などに活用できます。
▼THE [ ] STORE店舗イメージ
▼THE [ ] STORE購入導線
SUPER STUDIOについて
[会社名]
株式会社SUPER STUDIO
[代表者]
代表取締役社長 CEO 林 紘祐
[所在地]
東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F
[資本金]
9,986,420,000円（資本準備金含む）
[事業内容]
AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業
[URL]
https://super-studio.jp/
※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。