Audible、朝井リョウのデビュー作『桐島、部活やめるってよ』を声優・小野賢章とLynnの朗読で10月27日より配信開始

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、10月27日（月）より、朝井リョウさん著『桐島、部活やめるってよ』を声優の小野賢章さんとLynnさんの朗読で配信開始します。

朝井リョウさんは、現代社会の価値観や若者の複雑な心理を鋭い観察力と卓越したリアリティで描き出すことに定評のある作家です。デビュー作『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞し、『何者』で第148回直木賞を獲得。現代人にリアリティと共感を呼び起こす作品を次々に送り出しています。『桐島、部活やめるってよ』は、田舎の県立高校でバレー部主将・桐島が突然部活を辞めるという知らせをきっかけに、同じ学校に通う5人の高校生たちの生活に小さな波紋が広がり、人間関係や日常が少しずつ変化していく青春物語です。物語は全7編構成で、それぞれ異なる登場人物の視点から同じ出来事が描かれ、重なり合う視点が高校生活の複雑な人間模様や、それぞれの悩みや葛藤を瑞々しく浮かび上がらせます。2012年には映画化され大ヒットを記録し日本アカデミー賞も獲得した話題作が、このたびAudibleで耳から楽しめるようになります。

朗読を担当するのは、舞台俳優やナレーションなど、マルチに活躍している人気声優の小野賢章さんと、同じく声優として数多くの人気作品に出演しているLynnさんのお二人です。柔らかく包み込むような優しさと、力強さを巧みに使い分ける小野さんと、透明感があり柔らかく澄んだLynnさんによる繊細な表現力が、聴く人を小説の世界に深く誘います。

Audibleでは『桐島、部活やめるってよ』のほかにも、『正欲(https://www.audible.co.jp/pd/%E6%AD%A3%E6%AC%B2-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B09YXZ74S2?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=e7c2b525-5563-4b52-aeb7-dccd6e9ff89f&pf_rd_r=2ZH32MA6MEEF9DWDBQ79&plink=qJZ73xtdqkLWbDiR&pageLoadId=AWwrpIyux73Po47A&creativeId=dfc46617-71c8-44cd-a8f7-a4f2736fb00d&ref=a_author_E6_c9_lProduct_1_4)』、『何者(https://www.audible.co.jp/pd/%E4%BD%95%E8%80%85-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B09YY33W5N?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=e7c2b525-5563-4b52-aeb7-dccd6e9ff89f&pf_rd_r=2ZH32MA6MEEF9DWDBQ79&plink=qJZ73xtdqkLWbDiR&pageLoadId=AWwrpIyux73Po47A&creativeId=dfc46617-71c8-44cd-a8f7-a4f2736fb00d&ref=a_author_E6_c9_lProduct_1_11)』、『風と共にゆとりぬ(https://www.audible.co.jp/pd/%E9%A2%A8%E3%81%A8%E5%85%B1%E3%81%AB%E3%82%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%AC-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0DJS8H88H?ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=e7c2b525-5563-4b52-aeb7-dccd6e9ff89f&pf_rd_r=2ZH32MA6MEEF9DWDBQ79&plink=qJZ73xtdqkLWbDiR&pageLoadId=AWwrpIyux73Po47A&creativeId=dfc46617-71c8-44cd-a8f7-a4f2736fb00d&ref=a_author_E6_c9_lProduct_1_2)』など、朝井リョウさんによる作品を多数配信しています。この機会に、ぜひAudibleで朝井リョウ作品をお楽しみください。

Audible朝井リョウ作品配信タイトル： https://www.audible.co.jp/author/B004LW8CDK

小野賢章さん コメント

「小説から始まり、様々なメディア展開がされている今作に携わることができ、大変光栄です。収録していて、言葉の表現の美しさや繊細さがとても魅力的だと感じました。桐島という人物がもたらしていく、高校生のリアルな人間関係の変化、青春の裏側を描いた群像劇。ストーリーをご存知の方も、そうではない方も、ぜひ聴いて楽しんでいただけますと幸いです！」

Lynnさん コメント

「この度オーディオブックの語り手というものに初挑戦させていただきました。作品の特性上、物語の主人公が変わると語り手も変わるので、地の文の読み方の雰囲気を少し変えてみたり、カギ括弧の芝居感を差別化してみたりと工夫が必要でした。難しさは感じましたが、登場人物の細かな心情描写やそのストーリー展開に、私自身も心を動かされながら読ませていただきました。タイトルにもある『桐島』がこんなふうに描かれているという意外性が個人的に面白いと感じました。読んでみないと分からないことでしたね。みなさんにもぜひ楽しんでいただけますように。」

【作品詳細】

桐島、部活やめるってよ

配信日：10月27日（月）

著者：朝井リョウ

ナレーター：小野賢章、Lynn

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0FH32VZD3

17歳の一瞬のきらめきを描くオムニバス。

バレー部の主将桐島が、突然部活をやめた。そのことで、同高校に通う5人の生活に小さな波紋が広がり…。至るところでリンクする17歳の物語。瑞々しい感性が光る第22回小説すばる新人賞受賞作。

【ナレータープロフィール】

小野賢章（おの けんしょう）

1989年10月5日生まれ。福岡出身。

子役時代から、舞台、映画とジャンルを問わずマルチに活躍。

2001年、ハリー・ポッターの吹き替えを契機に、声優としての活動も始める。

『黒子のバスケ』の黒子テツヤ役をはじめ、『アイドリッシュセブン』の七瀬陸役など、人気作品のキャラクターを多く演じている。

Audibleでは、『平家物語 犬王の巻(https://www.audible.co.jp/pd/%E5%B9%B3%E5%AE%B6%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E7%8A%AC%E7%8E%8B%E3%81%AE%E5%B7%BB-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0BS141L9H?qid=1759112632&sr=1-6&ref_pageloadid=yW5yZ8R0vyaWCnuf&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=BP7N3M01W7TEZ9TMZA46&plink=Gfj70WMhS7LCwSU5&pageLoadId=MX2Lg9VGdT30qrd3&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_6)』（古川 日出男著）、『きまぐれロボット(https://www.audible.co.jp/pd/%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%90%E3%82%8C%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0D7QYTP6F?qid=1759112964&sr=1-8&ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=E1XCTWEPNA3RCNM430SY&plink=QmopgJEHF8ha9Wwt&pageLoadId=e8bwgVL2OEyl6r8D&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_8)』（星新一著）のナレーターを務める他、Audibleオリジナルポッドキャスト『小野賢章と叶のなんでもない話(https://www.audible.co.jp/podcast/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E8%B3%A2%E7%AB%A0%E3%81%A8%E5%8F%B6%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%84%E8%A9%B1/B0DBX7KZGH?qid=1759111077&sr=1-1&ref_pageloadid=MEkMUWukNzYE1SIh&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=0XA2G49BFQA4K8N92KWP&plink=CLL2XJhUrJQwp1I4&pageLoadId=t3yrIMTAxZE0fA0x&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_1)』に出演している。

Lynn（りん）

6月1日生まれ。新潟県出身。

アニメ、外画吹き替え、CDドラマ、ゲーム、イベント出演などマルチに活躍。

TVアニメ『君は冥土様。』のグレイス役、『機動戦士ガンダム 水星の魔女(https://www.animatetimes.com/tag/details.php?id=13381)』のミオリネ・レンブラン役のほか、劇場版『君の膵臓をたべたい(https://www.animatetimes.com/tag/details.php?id=6815)』の山内桜良役をなど、人気作品のキャラクターを多く演じている。

Audibleでは、『ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～ドラマCD３(https://www.audible.co.jp/pd/CD3-%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E%EF%BD%9E%E6%96%AD%E9%A0%AD%E5%8F%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%80%81%E5%A7%AB%E3%81%AE%E8%BB%A2%E7%94%9F%E9%80%86%E8%BB%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%EF%BD%9E%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9ECD%EF%BC%93-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0D6GCRKH1?qid=1759113121&sr=1-4&ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=NZAJ9Z3FMVHJQ5X4W55J&plink=MZkS8WR1fuxJOrGy&pageLoadId=AayOL48sg1uFmJ0v&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_4)』や『悪役令嬢ですが攻略対象の様子が異常すぎる ドラマCD(https://www.audible.co.jp/pd/CD-%E6%82%AA%E5%BD%B9%E4%BB%A4%E5%AC%A2%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E6%94%BB%E7%95%A5%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E6%A7%98%E5%AD%90%E3%81%8C%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%99%E3%81%8E%E3%82%8B-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9ECD-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0CZNXPLTW?qid=1760084047&sr=1-5&ref_pageloadid=not_applicable&pf_rd_p=051ed80d-7075-4d26-8156-6887bfda8699&pf_rd_r=KQN08VJN1AQVDGHRFH2F&plink=gYTSWACYTilBoVpQ&pageLoadId=jc2rQkkKpJsJ8Sh6&creativeId=c268f6e0-1726-4b9a-b0bc-86e06ad44ad2&ref=a_search_c3_lProduct_1_5)』などのラブコメCDドラマ等に出演している。

【著者プロフィール】

朝井リョウ（あさい りょう）

1989年、岐阜県生まれ。

2009年、『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞。ほかの著作に『スター』『そして誰もゆとらなくなった』『生殖記』『イン・ザ・メガチャーチ』など多数。

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL：https://www.audible.co.jp