ショップチャンネル 11月の1か月間は、「心おどる、大創業祭」を開催！

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、1996年11月1日に放送を開始し、今年で29周年を迎えます。お客さまの日頃のご愛顧に感謝し、11月の1か月間は、「今年いちばん！ショッピングの祭典へ出かけよう！」をテーマに、「心おどる、大創業祭」を開催します。

オープニングを飾る2日間は、祭典の幕開けに相応しい、ショップチャンネルが誇る大人気アイテムを集めた特別イベント「大創業ショップスターバリューデイ」をお届けします。

初日の11月1日（土）は、110を超えるアイテムが登場します。どうぞお楽しみに！

※ショップスターバリュー（SSV）とは、毎日深夜0時に登場するその日1番のおすすめ商品のことで、お得な価格でご紹介しています。

■イベントの概要

大創業祭は、ショップチャンネルの中で、一年間で最大のお買い物の祭典です。

今年の大創業祭は、「今年いちばん！ショッピングの祭典へ出かけよう！」をテーマに、番組をお届けします。普段とは異なる演出もあり、より一層「ショッピングエンターテインメント」を盛り上げます。

■11月1日（土）・2日（日）は、「大創業ショップスターバリューデイ」を開催！

大創業祭開幕初日と2日目は「大創業ショップスターバリューデイ」を開催します。

初日は、ショップチャンネルの大人気商品が続々登場します。その他、お客さまから長くご愛顧

いただいている殿堂入りアイテムをおトクに紹介する「大創業SSV殿堂入り SHOPレジェンドスターズ」、旬のファッションアイテムをお届けする「ファッションアワー」など、盛りだくさんの1日です。また、大創業祭を盛り上げるべく、CGやVFX（視覚効果）を用いて、華やかさや非日常感を演出します。

・ 11月1日（土） 0:00～ 他 放送

アマニ油＆DHAプレミアムリッチ

オメガ3たっぷり！こだわり派が認めるサプリの3袋セット。

うなぎ静岡焼き

身がふわふわの国産うなぎを秘伝のタレで仕上げた逸品。

スピンブルー

ギザ綿100%！きちんと感を備えた、襟付きニットプルオーバー。

熟酵

汚れを落として潤い肌に！クレンジングの大増量セット。

・大創業SSV殿堂入り SHOPレジェンドスターズ

（11月1日（土） 0:00～/8:00～/14:00～/17:00 ～ 他 放送）

アカデミア酵母

累計2.9億包突破！人気サプリの3箱セット。

チェンジ

シワ改善も美白※もおまかせ！美肌へ導くW薬用の化粧水。

※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

・ファッションアワー

（11月1日（土） 16:00 ～ 放送）

チーロ

エコファーを合わせた華やかジレ。

ペレフェリーク

視線を集めるボリューム感！淡水パールの連ネックレス。

心おどる、大創業祭 ～前夜祭スペシャル～

（10月31日（金）放送）

11月1日（土）から始まる「心おどる、大創業祭」に向けて、

ひと足早く注目アイテムを紹介します。どうぞお楽しみに！

■キャンペーン

「心おどるキャンペーン ～大創業祭編～」と題して、2つのプレゼント企画を実施します。

・応募で当たる！

注目の家電や、年末ジャンボ宝くじ100枚を抽選でプレゼント！

【“美”コース】家電3点セット （当選者数：30名様）

【“夢”コース】宝くじ100枚セット（当選者数：50名様）

・購入で当たる！

期間中のお買い物でクーポンをプレゼント！（当選者数：合計2,900名様）

※詳細は、以下をご確認ください。

「心おどる、大創業祭」まるごと攻略ガイド：

https://www.shopch.jp/pc/cmn/a/sp/be25ant

※画像は一部参考商品です。番組、商品内容、演出、キャンペーン内容などに変更が生じる場合があります。

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp）

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210 万世帯で視聴可能（2025 年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24 時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。