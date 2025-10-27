Japan Youth Summit 2025にて弊社代表の菅原が登壇致しました。

BuzzSell株式会社

BuzzSell株式会社（代表取締役：菅原京香、本社：東京都渋谷区、以下「BuzzSell」）の代表である菅原京香は、2025年10月12日から15日にかけて大阪で開催された国際カンファレンス「Japan Youth Summit 2025（ジャパン・ユース・サミット 2025）」に登壇しました。

本サミットは、Youth Break the Boundaries（YBB）財団が主催する国際的なイノベーションコンペティション兼ユースサミットで、「持続可能な未来のためのイノベーション開拓（Pioneering Innovation for Sustainable Futures）」をテーマに、世界各国の若者が集い、社会課題の解決に向けた議論と提案を行いました。

登壇内容

日本のビジネスにおける最新のサステナビリティ動向や、持続可能なビジネス推進に向けた変革の方向性、また日本企業と海外企業の連携によるイノベーション創出について発表しました。

弊社代表コメント

「Japan Youth Summit 2025では、国籍や分野を超えて、同世代のリーダーたちが真剣に未来を語り合う姿に大きな刺激を受けました。BuzzSellとしても、社会的価値とビジネス成長を両立させる新しいマーケティングの形を模索し続けたいと考えています。」

Japan Youth Summit 2025とは

「Japan Youth Summit 2025（ジャパン・ユース・サミット 2025）」は、2025年10月12日～15日に大阪で開催された、Youth Break the Boundaries（YBB）財団主催の国際的なイノベーションコンペティション兼ユースサミットです。

本サミットは、「持続可能な未来のためのイノベーション開拓（Pioneering Innovation for Sustainable Futures）」をテーマに、次世代リーダーたちが互いに協力し、自らの可能性を広げながら、持続可能な未来に向けた戦略を実践することを目的としています。

また、さまざまな分野から集まった若者同士の協働を促進し、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けてリーダーシップを発揮できるよう支援しています。

https://www.japanyouthsummit.com/programs/japan-youth-summit-2025/details

