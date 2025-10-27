【福井県限定】共働き家族の“留守宅”を守る設計思想。YouTubeで人気の『ミワの庭』が、福井の暮らしに最適化された新築サービスを提供開始。

株式会社ノエル

YouTubeチャンネル「ミワの庭」で2.6万人の登録者を誇る株式会社ノエル（本社：愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、共働き率全国トップクラスである福井県を対象に、外構から内装までをワンストップで設計・施工する新築住宅サービスを提供開始します。本サービスは、日中の留守宅が抱える防犯上のリスクに対し、福井が誇るものづくりの精神と、永平寺に代表される空間設計の思想を取り入れた「多層防御」のアプローチで対応。家族が安心して働き、暮らせる住環境を提案する、全く新しい家づくりの哲学です。

【その「いってきます」の後に、本当の“安心”はありますか？】

福井の朝。

時計の針が慌ただしく進む中、「いってきます！」という元気な声が響き、家族はそれぞれの職場や学校へと向かう。

共働き率が全国トップクラスである福井県において、日中の家が無人となるのは、ごく当たり前の日常風景です。

勤勉に働き、家族の未来を築く。その尊い営みの裏側で、あなたの最も大切な場所が、静かな脅威に晒されているとしたら。

その脅威とは、侵入犯罪です。

警察庁の統計は、侵入犯罪が都市部だけの問題ではなく、全国的な課題であることを示しています。

そして、犯罪者が最も好むのは「人目につきにくい家」と「侵入に時間がかからない家」。日中、人影が絶えた住宅街は、彼らにとって絶好の活動舞台となり得るのです。

この問題に対し、YouTubeチャンネル「ミワの庭」を通じて、家づくりの本質を問い続ける株式会社ノエル代表の三輪禎希は、現代の家づくりが抱える“設計思想の欠如”に警鐘を鳴らします。

「現代の家づくりは、あまりにも『建物』という“内側”に偏りすぎています。ハウスメーカーは快適な室内空間を作るプロですが、その家が外部の脅威とどう向き合うかという“外側”の視点が、プロセスから抜け落ちてしまっている。これを、私たちは『建物と外構の分断』と呼んでいます。この分断こそが、知らず知らずのうちに、あなたの家に致命的な防犯上の弱点を生み出しているのです」

デザイン性を優先して設えた大きな窓が、侵入経路となり。

良かれと思って植えた庭木が、侵入者の身を隠す死角となり。

後回しにされた外構計画のせいで、敷地の境界線は曖昧なまま放置される。

「一度でも被害に遭えば、失うのは金品だけではありません。『自宅が最も安心できる場所ではない』という事実は、家族の心に消えない傷を残します。後から慌てて防犯対策を施そうとしても、新築時に計画するのとは比較にならないほどの費用がかかる上、配線の問題などで理想的な効果を得られないことも多い。本当の安全は、家づくりの最初の段階で、まるで精密機械を組み上げるように、緻密に設計されなければならないのです」

家族が安心して働き、学び、そして心から安らげる場所。

その基盤となる「安全」を、私たちは家づくりのプロセスから見つめ直す必要があります。

株式会社ノエルが福井県で開始する新サービスは、福井が世界に誇る“匠の精神”に学び、家族の日常を守り抜くための、全く新しい住まいの提案です。

【敷地全体を“聖域”とする戦略的防衛思想「ゾーンディフェンス」】

ノエル社が提案する家づくりは、単に頑丈な家を建てることではありません。

それは「外構のプロが、土地探しから家の設計、そして外構まで、そのすべてをワンストップで手掛ける」ことで、あなたの住まいを、外部の喧騒から隔絶された「聖域」へと昇華させるプロセスです。

その設計思想は、曹洞宗の大本山、永平寺の伽藍配置にも通じる「ゾーンディフェンス」という考え方に基づいています。

永平寺に、俗世と聖域を分かつ明確な門や回廊があるように、現代の住まいにも、家族の平穏を守るための“見えない結界”が必要なのです。

そのために、私たちは敷地に機能の異なる“3つの防御ライン”を引くことから始めます。

第一の防御ライン：「アクセスゾーン」

道路に面した、いわば「公」の領域。ここは、山門のように訪問者を迎え入れつつも、その凛とした佇まいで、敷地全体が高度な管理下にあることを示唆します。

第二の防御ライン：「プライベートゾーン」

庭や建物の側面など、家族以外の立ち入りを明確に拒絶する領域。ここに不審者が足を踏み入れた瞬間、それは明確な「侵犯行為」として、地域社会の“自然なみまもり”の目を引きつけます。

第三の防御ライン：「ケアゾーン」

建物の裏手など、外部の視線が届きにくい最重要警戒領域。ここは、本殿を守る最後の瑞垣のように、物理的な防御を最も強化し、邪な意思を持つ者が決して超えられない最後の砦となります。

「従来の家づくりでは、この3つのゾーンが混沌としていました」と三輪は語ります。「建物の設計者は巣の内側ばかりを考え、外構業者はその巣が置かれる環境を理解しない。その“分断”が、結界を曖-昧にし、家全体を危険に晒していたのです。私たちは、家と庭を一つの聖域として捉え、これらの防御ラインを設計の初期段階から明確に描き出します。それこそが、私たちの家づくりの核心です」

【「5分の壁」。究極の防犯住宅を構成する緻密な戦術】

私たちの家づくりは、緻密な計算と揺るぎない哲学に基づいています。

その目的はただ一つ、侵入犯罪者に「5分の壁」を突破させないことです。

警察庁のデータによれば、侵入に5分以上かかると泥棒の約7割が犯行を諦めると言われています。

この「5分」という時間を、いかにして物理的・心理的に作り出すか。それが私たちの技術の粋です。

まず、第一の防御ラインである「外構」で、侵入者の意欲を削ぎます。

戦術1：光による威嚇。人感センサー付き照明は、侵入者が最も嫌う「光」でその存在を暴きます。重要なのは、その光を道路側ではなく、窓やドアといった侵入口に向けること。侵入者の姿をシルエットとして浮かび上がらせ、外部からの発見を容易にします。

戦術2：音による警告。建物の裏手、ケアゾーンに敷き詰められた防犯砂利。その上を歩けば、静かな住宅街に大きな音が響き渡り、侵入者の隠密行動を不可能にします。

戦術3：視線による抑止。樹木や生垣を適切に管理し、敷地内の見通しを確保することで、不審者が身を隠す死角をなくします。完全に視線を遮る高い壁は、一度侵入されると内部での犯行を容易にするため、プライバシーを守りつつも、不審者の姿は外部から認識できる縦格子のフェンスなどを戦略的に採用します。

そして、最終防衛ラインである「開口部」で、侵入を物理的に阻止します。

戦術4：窓の鉄壁化。侵入経路の半数以上を占める「窓」には、ハンマーで叩いても簡単には貫通しない「安全合わせ複層ガラス」や、物理的な壁となる「電動シャッター」を設置。これにより、犯罪者に絶望的なまでの“時間”を強制的に消費させ、「5分の壁」を突破させずに侵入を断念させます。

戦術5：玄関のシステム化。侵入手口で最も多い「鍵のかけ忘れ」というヒューマンエラーを防ぐため、顔認証や指紋認証によるスマートロックを提案。ドアが閉れば自動で施錠されるシステムが、どんな時も家族の安全を確実に守ります。

三輪は、これらの戦術を組み合わせることの重要性を強調します。

「砂利を敷いただけ、カメラを付けただけ、といった単一の対策では意味がありません。外構で侵入を躊躇させ、開口部で時間を稼がせる。この多層的な防御を、家と庭を知り尽くしたプロが一体で設計するからこそ、初めて『侵入させない家』が完成するのです」

【絶対的な安心感が、福井の暮らしをさらに豊かにする】

ノエルが提案する家は、ただの要塞ではありません。

それは、福井で暮らす家族の“幸せな日常”を守り、育むための基盤です。

「最高のセキュリティとは、それを日常で意識させないこと。共働きのご夫婦が、日中、お互いの職場で仕事に集中できる。それは、留守宅が絶対に安全であるという、揺るぎない信頼感があってこそです。週末には、家の防犯を気にすることなく、子どもを連れて恐竜博物館へ、あるいは越前海岸へドライブに出かけることができる。その心の解放感こそ、私たちがデザインしたい究極の価値なのです」

特に、福井県のように地域コミュニティとの繋がりを大切にする文化がある場所では、プライバシーへの配慮が、日々の暮らしの質を大きく左右します。

「私たちは、外部の視線を完全に遮断した上で、中庭や高窓から安定した光を取り込む『外に閉じて、内に開く』設計を得意としています。これにより、家の中が家族だけの特別なサンクチュアリ（聖域）になる。ご近所付き合いは大切にしながらも、守るべき家族の時間はしっかりと守る。この明確な境界線が、かえって良好なコミュニ-ティ関係の礎となるのです」

侵入者から家族の生命と財産を守る「防犯」。

外部の視線から家族のプライベートな時間を守る「プライバシー保護」。

危険から子どもたちの無邪気な笑顔を守る「安全」。

これらすべてを、家と庭を一体で設計することで初めて、最高レベルで実現する。ノエル社の挑戦は、福井で暮らす家族の、幸せな日常そのものをデザインすることに他なりません。

【『福井県のあなたへ』家づくりは、家族の未来を守るための最大の投資です】

もし、あなたが今、福井県で家づくりを検討し、この地で永く、安心して暮らしていきたいと願うなら。その選択は、将来への最も賢明な投資となります。

「家づくりで後悔しないために、最も重要なことは何か。それは、あなたの家族の安全を、同じ目線で真剣に考えてくれるパートナーを見つけることです」と三輪は断言します。

「今まさに、たくさんのハウスメーカーのカタログを前に、何から手をつけていいか分からず途方に暮れている方も多いでしょう。しかし、忘れないでください。彼らの多くは『建物』のプロであり、その外側にある『防衛』のプロではありません。あなたの家族の安全を本当に守りたいと願うなら、ぜひ一度、私たち“外”のプロの声に耳を傾けてみてください」

ノエル社が福井県で開始する、家づくりワンストップサービス。それは、あなたの想像を超える安心と、豊かな暮らしへの招待状です。

「家族を守る家」というコンセプトに少しでも興味を持った方は、まずはYouTubeチャンネル「ミワの庭」をご覧いただくか、公式サイトからお気軽にご相談ください。土地探しからのご相談も、もちろん歓迎です。

家づくりは、単なる夢の実現ではありません。それは、愛する家族の未来を守るための、最も重要で、最も創造的なプロジェクトなのです。

