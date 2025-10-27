カシカシ、レンタルスペースの成約手数料25%が“完全無料”に！自社集客を最大化する新機能「パートナーリンク機能」をリリース

株式会社友安製作所

レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「カシカシ」を運営する株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：友安啓則）は、2025年10月27日より、スペースオーナー向けの画期的な新機能「パートナーリンク機能」の提供を開始しました。

本機能は、各オーナー専用に発行されるリンク（パートナーリンク）を経由して成立した予約について、通常25%のプラットフォーム成約手数料を“完全無料”にするものです。 オーナー自身のSNSやブログ、Webサイトでの集客努力が直接収益に結びつく仕組みを提供することで、オーナーの収益性向上を強力にサポートします。

【開発背景：レンタルスペースを運営するオーナーの「チャレンジ」を全力で応援したい】

「カシカシ」は、「スキ！とチャレンジに居場所を」をサービスビジョンに掲げ、運営理念の一つとして「ENCOURAGE business（新規事業や起業などのチャレンジを応援）」を大切にしています。

近年、副業やスモールビジネスとしてレンタルスペース運営に参入するオーナーが増加しています。多くのオーナーが、自身のSNS（Instagram, X, LINEなど）やブログ、Webサイトを活用し、熱心に集客活動を行っています。

しかし、従来のプラットフォームの仕組みでは、オーナーが自力で集客したお客様であっても、プラットフォーム経由の予約であれば一律で成約手数料が発生していました。

その結果、オーナーからは 「自分で見つけたお客様なのに、なぜ手数料を払わなければならないのか」 「SNSでの発信を頑張っても、手数料を引かれると利益が残りにくい」 「手数料を気にせず、もっと自由にリピーター様を誘導したい」 といった切実な声が寄せられていました。

「カシカシ」は、こうしたオーナーの皆様の課題を解決するため、独自の集客努力が公正に評価され、直接収益に還元される「パートナーリンク機能」の開発に至りました。

【新機能「パートナーリンク機能」の概要】

▼「パートナーリンク機能」詳細説明ページ https://kashispace.com/partner_description(https://kashispace.com/partner_description)

「パートナーリンク機能」は、オーナーが自身の集客チャネル（SNS、ブログ、HP、名刺など）で活用できる、オーナー専用の予約URLです。

＜仕組み＞

オーナーは、管理画面から自身のスペース専用の「パートナーリンク」を簡単に発行できます。

そのリンクを、自身のInstagramのプロフィール欄、Xの投稿、ブログ記事、LINE公式アカウントのリッチメニューなどに掲載します。

お客様がそのリンクをクリックしてスペースを予約・利用します。

「パートナーリンク」経由で成立した予約の成約手数料（通常25%）が、自動的に“0円”になります。

【オーナーにとっての3大メリット】

1. 収益性の飛躍的な向上（手取りが最大化）

最大のメリットは、手数料の免除です。例えば、10,000円の予約がパートナーリンク経由で成立した場合、通常は2,500円の手数料が引かれますが、これが0円になり、売上の10,000円すべてがオーナーの収益となります。自身の集客チャネルが育てば育つほど、利益率が劇的に改善します。

2. 集客活動への強いインセンティブ

「発信すればするだけ、手数料無料の予約が増える」という明確な動機付けにより、オーナーはより積極的にSNS運用や情報発信を行うことができます。プラットフォーム側も、オーナーの発信力によって新たなユーザー層にリーチできるという、Win-Winの関係が構築されます。

3. リンク専用割引を活用し、固定客を「囲い込み」

本機能には「パートナーリンク専用の割引機能」が搭載されています。手数料が無料になるメリットを原資として、独自の割引を提供できます。 「割引が適用されるこちらの専用リンクからご予約ください」と案内することで、お客様の満足度を高め、優良顧客の囲い込み（ファン化）と関係性強化を強力に後押しします。

【今後の展望】

「カシカシ」は、「パートナーリンク機能」の提供を通じて、プラットフォームとオーナーが一体となって市場を拡大していく、新しいエコシステムの構築を目指します。

今後も私たちは、レンタルスペースオーナーの皆様の声に真摯に耳を傾け、「スキ！とチャレンジに居場所を」提供し続けられるよう、運営のハードルを下げ、オーナー収益を最大化できる機能開発とサポート体制の強化に努めてまいります。

会社概要

「レンタルスペースのマッチングプラットフォーム カシカシ」をはじめとし、インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり事業を展開。

「世界中の人々の人生に彩りを」をビジョンに掲げ、空間づくりの可能性を広げるサービスを提供しています。

会社名：株式会社友安製作所

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

電話番号：072-922-8789

コーポレートサイト：https://tomoyasu.co.jp

カシカシ公式サイト：https://kashispace.com