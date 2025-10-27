サッカーメディア「WONDER FOOTBALL」、メディアプロデューサーに那須大亮氏が就任

株式会社Wonderlabo

株式会社Wonderlaboのグループ会社であるWonderAgent株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：池田日向、以下「当社」）は、運営するサッカーメディア「WONDER FOOTBALL(https://wonder-football.jp/)」のメディアプロデューサーとして、元サッカー日本代表・那須大亮氏が就任したことをお知らせします。



また、「#1 那須大亮と描く未来のサッカーシーン(https://youtu.be/Jn4k0oYFlXg)」では、当社代表で本番組編集長でもある池田と共に那須氏にご出演いただきました。

▼ #1 那須大亮と描く未来のサッカーシーン

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Jn4k0oYFlXg ]



国内外問わず、観て・知って・つながる、サッカーの魅力を最大限に引き出すコンテンツを配信中ですので、ぜひ今後もご注目ください。

■那須大亮氏 プロフィール

駒澤大学在学中にJリーグデビューを果たし、横浜F・マリノス、東京ヴェルディ1969、ジュビロ磐田、柏レイソル、浦和レッズ、ヴィッセル神戸で活躍。高い身体能力とリーダーシップを武器に、アテネ五輪ではサッカー日本代表のキャプテンを務めた。

2019年の現役引退後は、その経験と知見を活かし、サッカー界の発展に寄与すべく活動。登録者数49万人超を誇る人気サッカーYouTuberとして、ファンとの新たな接点を創出し続けている。YouTubeでの企画・発信力と、現役時代の実績を融合させ、多方面で影響力を発揮している。

【 那須氏よりコメント 】

サッカーには、人の人生を動かす力があると思っています。 現役を終えてからも、その力を信じて発信を続けてきました。 今回、WONDER FOOTBALLのメディアプロデューサーとして、選手・ファン・クリエイターがつながる“新しいサッカーシーン”をつくっていけることを、とてもワクワクしています。 一緒に、サッカーの未来を描いていきましょう。

■WonderAgent株式会社について

世界で通用するクリエイティブを追い求め、世界のあらゆる人材を私たちを通して繋げていきます。

ワクワクにビジネスを掛け合わせ、利潤を最大化していく。責任を持ってすべてのリソースを使って企業や事業を成功へ導く。それがワンダーエージェントの存在価値です。

本社所在地：東京都品川区西五反田1丁目28-4 3F

事業内容：タレントマネジメント・キャスティング、映像制作、イベント企画運営、ビジネスマッチング

ホームページ：https://wonder-agent.co.jp/



■お問い合わせ先

Wonderlabo Holdings株式会社 広報担当 山本

メールアドレス：miho.yamamoto@wonderlabo.co.jp

お問い合わせフォーム：https://wonder-agent.co.jp/contact/