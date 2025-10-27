生成AIクリエイティブをリードするStudioPrinceのChief Creative Advisorに広井 王子が就任

株式会社Puri Prince

株式会社Puri Prince（本社：東京都港区、代表取締役：中山雅弘、以下「Puri Prince」）は、自社スタジオ「StudioPrince」のChief Creative Advisorに広井 王子が就任したことをお知らせいたします。StudioPrinceは、生成AIを活用したクリエイティブの枠を越え、多様な作品を生み出す次世代スタジオとして新たな歩みを進めてまいります。

Puri Princeは生成AIを用いたショートアニメコンテスト「Prince JAM!」の開催をはじめ、新しいアニメ制作スタイルを確立すべく数々の挑戦を重ねてきました。今回、エンターテインメント業界で豊富な実績を持つ広井 王子の参画により、AIクリエイティブを起点とした新たなクリエイティブのメインストリームを切り拓いてまいります。

StudioPrince Chief Creative Advisor 広井 王子 コメント

Prince JAM! で多くの生成AIを使ったアニメーションを見ることが出来ました。生成AIがクリエーターの新しいツールとなることは確かです。それはペンで書いていた原稿がパソコンになったように、機械式カメラがスマホになったように。いまはまだ稚拙ですが急速に生成AIの文法や的確な使い方が出来上がるでしょう。そのとき必要なのはクリエーターひとひとりの感性であり人間性だと思っています。このたび Puri Prince の中山氏から、新しいキャラクターIPを作るスタジオのアドバイザーとして力を貸して欲しいと相談されました。生成AIをどのように使い、どんな作品が生まれるのか、その未来を自分の目で確かめてみたいと思っています。

広井 王子 プロフィール

日本の漫画、アニメ、ゲーム、実写ドラマなどの原作を手掛けるマルチクリエイターであり、舞台演出家。独自の手法でオリジナル・キャラクターを作り上げる。ロッテオマケ企画からスタートし、新しい企画集団レッドカンパニーを創設。「ネクロスの要塞」「魔神英雄伝ワタル」「天外魔境」「サクラ大戦」などで知られており、2025年には市川團十郎出演 JAPAN THEATER『SEIMEI』の演出を担当。幅広いフィールドで活躍することから、日本のエンターテインメント業界に多大な影響を与えています。

日進月歩を超えるスピードで進化するAIに対応すべく「StudioPrince」ではチームクリエイティブを追求しています。Chief Creative Advisor 広井のもと、多彩なクリエイターと共に、次世代クリエイティブの可能性を探っています。

StudioPrince クリエイター紹介

小林 譲（StudioPrince Studio Head）

スマホゲーム業界で10年以上にわたりプロデューサー兼企画職として開発・運営に携わり、エンターテインメント分野で豊富な知見を蓄積。現在はPuri Princeの生成AIを駆使した企業CM・プロモーション動画の企画制作を統括し、最先端のAIアニメ表現を切り拓く。AIショートアニメコンテスト「PrinceJAM2024」で最優秀賞およびテレビ朝日賞を受賞。長編ホラーアニメ『悪夢の淵から』を制作中。X：https://x.com/doerstokyo342

Rockzheart（Resident Creator）

生成AI技術で物語と映像を融合させるマルチジャンルクリエイター。 詩的で映画的なアニメを中心に、感情とビジュアルが共鳴する世界を描く。 AIと人の感性が交差する瞬間を探求し、独自の美学で新しい表現の地平を切り拓いている。

ポートフォリオ：https://rockzheart.com/

X：https://x.com/RockzAiLab

StudioPrince 問い合わせ先

contact@puri-prince.co.jp（担当：中山）

StudioPrince の詳細はこちら

https://puri-prince.co.jp/studio-prince

Puri Princeについて

Puri Princeは、生成AIクリエイティブの黎明期からその可能性に着目し、クリエイター育成や各種AIツールを用いたR&Dに取り組んできました。「見る人を増やす、作る人を増やす」をコンセプトに掲げ、AIを超えた多彩な作品を生み出す次世代スタジオ「StudioPrince」や、アニメ・マンガ投稿プラットフォーム「GoPrince」の開発・運営を行っています。

コーポレートサイト：https://puri-prince.co.jp/

公式X：https://x.com/puriprince1012

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PuriPrince