旬の黄柚子を贅沢に使った「柚子白玉あんみつ」を 2025年11月2日(日)より販売開始

株式会社船橋屋

株式会社船橋屋（所在地：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、2025年11月2日(日)～11月30日(日)の期間限定で、船橋屋全店舗および公式オンラインショップにて「柚子白玉あんみつ」を販売いたします。

冬の訪れを感じ始めるこの季節にぴったりの「柚子白玉あんみつ」は、香り高い黄柚子をたっぷりと使用した11月限定の和スイーツ。香りと味わいのバランスが絶妙で、季節の贈り物や自分へのご褒美におすすめです。

■ 柚子の香りが広がる、秋の味覚あんみつ

柚子寒天、柚子餡、そしてもちもちの白玉に求肥、塩ゆでした赤えんどう豆と、素材ひとつひとつにこだわった逸品です。

柚子の爽やかさを引き立てるよう、付属の蜜はすっきりとした「白蜜」をご用意。柚子の香りと酸味、優しい甘さのハーモニーをご堪能いただけます。

■ 旬の「黄柚子」の美味しさをたっぷりと

本商品に使用している柚子は、冬に旬を迎える「黄柚子」。

熟した果実ならではの甘さと酸味、豊かな香りが特徴で、最も美味しい時期に収穫されたものを使用しています。

寒さが深まる季節の始まりに、旬の香りと味をお楽しみいただけます。

■ 栄養価にも注目！心と身体にやさしく寄り添う柚子スイーツ

柚子には、風邪予防や美肌づくりに役立つとされる「ビタミンC」や、疲労回復をサポートするといわれる「クエン酸」など、季節の変わり目にうれしい栄養素が含まれています。

「柚子白玉あんみつ」は、そうした自然の恵みを取り入れた和スイーツとして、幅広い世代のお客様からご好評をいただいています。

見た目も香りも爽やかな一品で、ほっとするひとときをお楽しみいただけます。

【商品概要】

商品名：柚子白玉あんみつ

販売価格：650円（税込）

販売期間：2025年11月2日(日)～11月30日(日)

販売店舗：船橋屋全店舗、公式オンラインショップ

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2025年で創業220年目を迎えた関東風のくず餅屋です。船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸発酵させて蒸し上げる【和菓子唯一の発酵食品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。